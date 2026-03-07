Mercedes domina in Australia: “buco” nel regolamento?

Mercedes domina le qualifiche del Gran Premio d’Australia e segna il ritorno delle Frecce d’Argento

Le qualifiche del Gran Premio d’Australia hanno restituito al mondo della Formula 1 una Mercedes in uno stato di forma smagliante, capace di monopolizzare la prima fila. Questo exploit ha riacceso immediatamente i riflettori sulla superiorità tecnica della scuderia di Brackley, che sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori su un tracciato esigente come quello di Melbourne.

Nonostante l’entusiasmo dei tifosi, l’ampio distacco inflitto ai rivali ha sollevato interrogativi sulla natura di questo vantaggio. Se da un lato il team celebra il risultato, dall’altro la concorrenza osserva con sospetto, cercando di capire se tale supremazia sia frutto di uno sviluppo aerodinamico impeccabile o di interpretazioni al limite del regolamento tecnico.

Dominio Mercedes: i pareri del paddock

Charles Leclerc non ha nascosto il proprio stupore di fronte alla velocità mostrata dalle Mercedes durante il sabato di Melbourne. Il pilota della Ferrari si è detto “scioccato” dal gap temporale, ammettendo che la SF-24 non ha ancora il passo necessario per contrastare una Mercedes così bilanciata e aggressiva nelle curve veloci dell’Albert Park.

Di parere leggermente diverso è Max Verstappen, che pur riconoscendo il valore degli avversari, non sembra essere sorpreso dalla competitività dei motori tedeschi. Il tre volte campione del mondo ha sottolineato come la Red Bull sia ancora in lotta, minimizzando l’allarmismo dei rivali e concentrandosi sulla gestione degli pneumatici in vista della gara domenicale.

L’opinione del veterano Hamilton: “rispetto per il team”

Lewis Hamilton ha risposto con fermezza alle speculazioni riguardanti un presunto “buco normativo” (loophole) che starebbe favorendo la power unit Mercedes. Il sette volte campione del mondo si è detto deluso dall’atteggiamento della FIA se dovesse emergere che il vantaggio competitivo dipende da una zona grigia del regolamento non ancora normata.

Hamilton sostiene che il duro lavoro del team meriti rispetto e che ogni innovazione sia figlia del genio ingegneristico e non di scorciatoie burocratiche. Tuttavia, la pressione mediatica spinge la Federazione a monitorare attentamente le prestazioni dei motoristi, per garantire che l’equilibrio del campionato non venga compromesso da interpretazioni troppo creative delle regole vigenti.