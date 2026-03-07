GP Australia, qualifiche: George Russell conquista la pole

Terminate le qualifiche al GP D’Australia: cosa è successo

Sono appena terminate le prime qualifiche stagionali al GP D’Australia. A conquistare la pole position ci pensa il pilota della Mercedes, George Russell. Davanti a lui troviamo il suo compagno di squadra, Kimi Antonelli in seconda posizione. Conclude il podio è Isack Hadjar con la Red Bull. Problemi per Max Verstappen costretto a una rimonta dalla ventesima posizione.

Colpo di scena: Max fuori in Q1

Scatta la prima Q1 di questo 2026 nel circuito di Albert Park. Per i primi giri cronometrati vediamo tutti scendere in pista con mescole soft, tranne Ferrari che opta per le mescole medie. Uno degli ultimi a partire è Max Verstappen che a causa di un bloccaggio al posteriore in curva 1 perde il controllo e impatta contro la barriere. Tuttavia le ricostruzioni suggeriscono un problema tecnico della monoposto.

A far scattare il primo tempo in questa sessione ci pensa George Russell con la Mercedes, confermando in questo modo le ottime prestazioni viste durante le prove libere. Con l’arrivo della Cadillac, la nuova regola delle qualifiche prevede l’eliminazione di 6 piloti. Tra questi troviamo: Alonso che scatterà diciassettesimo, i due piloti della scuderia statunitense Perez e Bottas, rispettivamente in diciottesima e diciannovesima posizione, Verstappen (20º). Problemi per le monoposto di Sainz e Stroll, per cui non riescono a scendere in pista e partiranno in ventunesima e ventiduesima posizione.

George Russell secures POLE for the Australian Grand Prix, in a Mercedes 1-2! Here’s the full classification from Quali #F1 #AusGP pic.twitter.com/xS2qNswzAb — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Q2: Mercedes vola

Al termine della seconda sessione, a registrare la miglior prestazione è George Russell. Problemi invece per la Ferrari nella gestione dell’energia, Leclerc riesce negli ultimi minuti a qualificarsi in seconda posizione. Salvo pure Lewis a quasi un secondo dalla posizione del britannico, in settima posizione. Tra gli eliminati troviamo: Nico Hulkenberg (11°), i due piloti della Haas, Oliver Bearman e Esteban Ocon in dodicesima e tredicesima posizione, Pierre Gasly (14°), Alexander Albon (15°) e Colapinto in sedicesima

Q3: è 1-2 Mercedes! George Russell conquista la pole position

L’inizio dell’ultima sessione si avvia con leggero ritardo a causa di Bortoleto. Il pilota Brasiliano pianta la sua Audi in Pit Lane al termine del Q2, costringendolo a partire dalla decima posizione e non poter prendere parte al Q3. Dopo pochi minuti, la parte finale delle qualifiche si ferma nuovamente Un pezzo che serve per il raffreddamento, lasciato da un meccanico nella monoposto di Kimi Antonelli, cade in pista, portando il pilota a rischiare la penalità.

Alla ripartenza, a mettersi al comando è inizialmente il pilota italiano. Lo supera poco dopo George Russell con un tempo che gli varrà la pole position. Bellissima prestazione anche per Isack Hadjar in terza posizione. Leclerc guadagna la quarta posizione seguito da Piastri in quinta. Il campione del mondo in carica, Lando Norris, invece partirà sesto. A completare la top 10 ci pensano Lewis Hamilton in settima posizione e i due piloti della Racing Bulls, Liam Lawson e Arvid Lindblad rispettivamente in ottava e nona posizione. Gabriel Bortoleto partirà della decima posizione, a causa di un problema alla sua monoposto.