Mercedes-Antonelli: ufficialitá sempre piú vicina

Dopo l’addio di Hamilton, il sedile della Mercedes sará occupato dal giovane Kimi Antonelli. L’annuncio potrebbe arrivare a Monza

Finalmente la Mercedes ha definito la direzione del team per il 2025: Kimi Antonelli affiancherá George Russell. Dopo il clamoroso annuncio di Hamilton in Ferrari avvenuto lo scorso Febbraio, ci si é a lungo chiesti chi avrebbe sostituito il sette volte campione del mondo. Adesso l’arrivo del giovane pilota é concreto: Antonelli avrebbe, infatti, firmato un contratto per sostituire Lewis Hamilton per la stagione F1 2025 e verrá annunciato per il prossimo mese al Gran Premio d’Italia.

Per qualche tempo rumors vedevano Sainz alla Mercedes, tuttavia nei piani di Wolff non c’era spazio per lo spagnolo. Pare, infatti, che il team principal delle frecce argento aveva avviato un intenso programma di preparazione con il pilota italiano e non voleva rischiare che il suo allievo restasse parcheggiato alla Williams troppo a lungo, come accaduto con Russell.

La crescita di Antonelli rispecchia un po’ quella di Hamilton. Anche lui, infatti, aveva fatto il suo debutto in F1 con un team di testa, nonché la McLaren nel 2007. Quanto al pilota britannico, questi ha dato la sua benedizione alla firma di Antonelli dicendo ai media tra cui PlanetF1.com: “Onestamente, non ho idea di quali siano i piani di Toto ma, per me, prendere un giovane sarebbe [la mossa giusta]“.

Antonelli: una nuova stella sta nascendo

Il protetto della Mercedes Antonelli è emerso come una potenziale stella del futuro negli ultimi anni, vincendo un certo numero di campionati juniores prima di passare alla serie F2 di Formula 1. Dopo un lento inizio di stagione con il tormentato team Prema, nelle ultime settimane il talento di Antonelli è venuto alla ribalta con la stella bolognese che ha vinto in Gran Bretagna e Ungheria.

Queste vittorie sono arrivate dopo che Antonelli aveva iniziato un ampio programma di test con le precedenti vetture Mercedes F1 – 2021 e 2022 – mentre il team cercava di prepararlo per un potenziale debutto in F1. Infatti, da quando Hamilton ha annunciato il passaggio in Ferrari, il nome di Kimi si é posto all’attenzione di tutti entro il team. Si prospetta quindi un futuro più che roseo per il pilota bolognese!