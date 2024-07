Hamilton – Ferrari: nuovi dettagli sul contratto

Vasseuer vuole rivoluzionare la scuderia di Maranello: Lewis prima e…(forse) Newey dopo?

Come é noto, lo scorso Febbraio Lewis Hamilton ha annunciato il suo arrivo in Ferrari, dopo aver evocato una clausola di rilascio nella sua ultima estensione in Mercedes. In questa ottica, l’arrivo di Hamilton alla rossa fa ben sperare tutti i tecnici del cavallino che da tempo ormai vedono i loro sforzi non compensati da altrettanti successi in pista.

“Lewis è stato un simbolo importante perché invia un messaggio positivo al paddock per il futuro della squadra”, ha detto Vasseur al Financial Times della firma del sette volte campione del mondo. “Ha dovuto fare una scelta: ‘Dove ho la più grande possibilità di vincere il Campionato del Mondo nel 2025, ’26, ’27? ‘ E ha detto, ‘Ferrari’. […] La mossa di Lewis ci aiuterà”.

Let’s take a celebratory selfie 🤳 A packed crowd in the Race Bays to catch-up with LH after his Silverstone win pic.twitter.com/4SErNr7779 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 10, 2024

E su Newey…?

Dopo l’annuncio del ritiro dalla Red Bull da parte di Adrian Newey, il genio delle vetture che hanno portato ai recenti successi di Max Verstappen, ci si chiede se anche quest’ultimo sia attratto dall’offerta Ferrari. Magari l’arrivo di Hamilton potrebbe incentivarlo?

I rumors su un possibile contratto con l’Aston Martin hanno in un primo momento allontanato le speranze per la scuderia di Maranello. Tuttavia, pare che lo scorso maggio la Ferrari abbia un pre-accordo con la leggenda del design. Nonostante ció, Newey in persona ha chiarito che non prenderà alcuna decisione prima dell’autunno, se non l’inverno.

Piú e piú volte Vasseur ha evitato di toccare l’argomento Newey, ma il team principal transalpino in fondo ci crede. “Ho passato gli ultimi 15 mesi a spingere tutti. Perché più corriamo rischi, meglio saremo nella gestione dei rischi. […] In Ferrari non dobbiamo avere paura delle conseguenze di ciò che stiamo facendo. La squadra, forse in passato, era un po’ spaventata dalle forze esterne”, ha poi concluso.