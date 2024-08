Schumacher out, ma perché nessun team lo sceglie?

Villeneuve spiega il mercato piloti, e cosa si cela dietro la scelta di non ingaggiare Mick Schumacher nelle attuali line – up dei team presenti in Formula 1.

Nonostante l’espresso desiderio del pilota tedesco di voler ritornare nella categoria regina dei motori, le offerte tardano ad arrivare. Come vogliamo ricordare ai nostri lettori, Mick Schumacher lascia il team della Haas al termine del 2022 dopo aver vissuto un anno piuttosto complicato a livello di risultati. Il suo ritorno , era in grossi dubbi, visto gli scarsi risultati. Per questo Mick Schumacher ha preferito riservare le sue energie verso altri campionati mondiali, che se pur di tutto rispetto, significava comunque lasciare la Formula 1.

Dopo la sua avventura con Haas , il tedesco si sposta nella casa francese della Alpine, per prestare il proprio manico nel campionato mondiale endurance, il WEC. Nonostante il suo ruolo attivo nel campionato, il tedesco e la scuderia francese sono ben consapevoli che qualora dovesse arrivare una chiamata dal “Grande Circo” , Mick non se la sarebbe fatta sfuggire. Dopo una serie di colpi di scena nel mercato piloti, la Formula 1 guarda al 2025 con una serie di sorprese. Hamilton in Ferrari, Bearman in Haas, ma nessuna chiamata ancora per Mick. Cosa sta succedendo ?

L’ex pilota e storico cognome della Formula 1, Villeneuve ci spiega la sua: “Sembra che nessuno voglia che Mick guidi per loro. Il problema è che nei suoi anni in Formula 1 , non ha lasciato delle note proprio positive della sua performance. E’ una cosa che interessa anche ai team, vogliono davvero correre il rischio di credere che Mick possa essere migliorato ? Al momento sembra proprio di no”, conclude.