Mercato piloti 2023: Gasly in Alpine?

Il prescelto a ricoprire il sedile in Alpine per il 2023 sembra essere proprio Pierre Gasly

Red Bull ha confermato che non ostacolerà il passaggio del pilota francese Pierre Gasly nell’eventuale caso in cui questi dovesse approdare in Alpine. Dopo la partenza di Fernando Alonso in direzione Aston Martin e l’ormai ufficiale passaggio di Oscar Piastri in McLaren, la scuderia francese sta cercando di sistemare il sedile rimasto vuoto. Secondo alcune fonti, Alpine avrebbe già trovato un’intesa di massima con Gasly, disposta anche a pagare la clausola per liberarlo dalla casa austriaca. A confermalo è stato Helmut Marko ai microfoni di SkySports.

“I mean, I’m still working on the final details of the contract…” Well now, Pierre 👀 #F1pic.twitter.com/s1PKQWTVD5 — PlanetF1 (@Planet_F1) September 1, 2022

Le parole di Helmut Marko

Il dirigente della Red Bull parla così sulla questione Gasly: “Pierre ha un contratto valido fino al 2023, ma intanto la gente parla. Sarà libero di andare, ma solo alle nostre condizioni. Per lui sarebbe un sogno guidare con una scuderia francese, ma le nostre richieste devono essere soddisfatte”. Tuttavia, se e quando queste richieste saranno soddisfatte da parte di Alpine, Red Bull dovrebbe affiancare un nuovo pilota a Yuki Tsunoda. “A questo abbiamo già pensato, ma non annunceremo niente prima di aver risolto la questione di Pierre” ha così concluso.

Schumacher un bel talento, ma…

Marko ha poi voluto sottolineare tutto il suo entusiasmo verso Mick Schumacher, che ricordiamo dal 2023 non sarà più in orbita Ferrari. A chi gli domanda del pilota tedesco risponde così: “Apprezzo molto il lavoro che sta svolgendo Mick, ma al momento preferiamo guardare in casa nostra. Colton Herta? Lo stiamo seguendo da vicino, inoltre lui è americano, un mercato dove ancora non siamo protagonisti, ma potrebbe essere una delle tante opzioni. Inoltre ha già fatto un test di Formula 1 comportandosi bene. Non voglio entrare nei dettagli, ma aspettiamo e vediamo come si evolvono le cose.”

Lorenzo Apuzzo