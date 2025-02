Meloni costretta a pagarti le gomme auto, UFFICIALE il bonus che non volevano concedere nemmeno morti | Invece adesso è realtà.

Arriva il bonus che nessuno voleva concedere. Tutto ciò che c’è da sapere per usufruire delle agevolazioni per le gomme auto.

Decreto Energia. Si chiama così il pacchetto governativo volto a introdurre importanti novità: dalla sicurezza energetica alla promozione delle fonti rinnovabili, dal sostegno alle imprese a forte consumo di energia alla ricostruzione nei territori colpiti dai recenti eventi alluvionali.

Per questo Decreto Energie il Governo Meloni ha stanziato qualcosa come 27 miliardi di euro comprensivo dell’approvvigionamento energetico e l’accesso alle agevolazioni alle imprese per il loro percorso di decarbonizzazione e lo sviluppo di nuove filiere rinnovabili.

Un Decreto Energia che racchiude tre principali ambiti di intervento: vuole essere un sostegno alle aziende energivore, una promozione per lo sviluppo delle energie rinnovabili, ma al tempo stesso una sicurezza energetica e decarbonizzazione.

Agevolazioni su impianti fotovoltaici efficienti e sostenibili, incentivi alle imprese energivore per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, gas a prezzi vantaggiosi, misure volte ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile. E tante altre agevolazioni tra cui lo smaltimento dei rifiuti fotovoltaici.

Come risparmiare centinaia di euro

In questo Decreto Energia si inserisce anche il bonus gomme auto, con lo scopo di far risparmiare gli automobilisti. Come? Incentivando la sostituzione degli pneumatici e favorire la mobilitazione dei veicoli in sicurezza, riducendo i consumi di CO2 e sostenendo le famiglie in un periodo di crisi energetica.

Un bonus di 200 euro riservato all’acquisto di pneumatici di classe A o B in quanto hanno una maggiore capacità di adesione all’asfalto bagnato. Per questo bonus che rientra nel Decreto Crescita dovrebbero essere di 20 milioni di euro che dovrebbero favorire le forti agevolazioni per circa 100mila persone.

Niente reddito Isee

Perché si parla al condizionale? Perché il bonus gomme per ora è una proposta di legge da parte di tre partite (Lega, Movimento 5 Stelle e Forza Italia) da discutere in Parlamento. Ovviamente il disegno deve essere approvato per diventare legge. Ma c’è un altro particolare da non sottovalutare.

Non dovrebbe essere connesso, a differenza di molti altri bonus, praticamente quasi tutti, a nessuno reddito Isee, il che vuol dire che potrà usufruire del bonus gomme chiunque abbia intenzione di cambiare le proprie gomme a una classe superiore a quella C1. Quasi certamente sarà il gommista a farvi lo sconto di 200 euro, che lui recupererà il rimborso entro 120 giorni dall’emissione della fattura. Come tutti gli altri bonus, però, c’è da ricordare che il bonus gomme non potrà essere ceduto a terze persone né verrà considerato come reddito imponibile.