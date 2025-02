Francesco Totti, altro che Noemi: lo hanno beccato con la ragazzina non è nemmeno maggiorenne | Uno scandalo

Altro che Noemi, Francesco Totti adesso è stato beccato con una ragazzina, nemmeno maggiorenne, questo è un vero e proprio scandalo.

Son passati ormai, gli anni in cui Francesco Totti veniva denominato Er Popone, ma nonostante ciò, per i grandi tifosi della Roma, continuano a definirlo Il Capitano. Lui romano e romanista ha segnato la storia della squadra della capitale. Quest’anno compirà 49 anni e alla vigilia dei 50, per lui il tempo sembra non essere mai passato.

Capitano dello scudetto, campione del mondo con l’Italia, Francesco Totti è da sempre amato da tutti ed erano in pochi ad immaginare il mondo del calcio senza di lui.

Terminata la sua carriera in campo, è iniziata la sua notorietà sulle pagine dei giornali rosa. I paparazzi hanno iniziato a seguirlo e a documentare quella che è stata la fine della sua storia d’amore con Ilary Blasi, che è stata sua moglie e che è la mamma dei suoi figli.

Al termine della loro storia, Francesco ha reso noto il legame con Noemi Bocchi, ma adesso i giornali scandalistici parlano ancora di lui.

Francesco Totti: ecco chi è la sua nuova fiamma

3 i figli che Francesco Totti ha avuto insieme a Ilary Blasi. Il primogenito Cristian, che quest’anno compirà 20 anni e che sta seguendo le orme del suo papà, Chanel, anche lei spesso al centro delle attenzioni dei gossippari di turno, Isabel, la più piccola dei 3, quest’anno compirà 9 anni e sembra già essere bella come la mamma. Insomma, tra loro sembra impossibile che potesse finire, invece come un fulmine a ciel sereno, ecco il divorzio, con tutta una serie di eventi che hanno segnato una fine piuttosto burrascosa.

Di recente però, a far parlare di lui è stato Cristian, che si è scelto un regalo alquanto particolare per il suo compleanno. Insomma, al centro della bufera c’è un Totti, ma non è Francesco.

Cristian Totti e la sua passione smisurata

Cristian Totti attualmente milita in Serie D con l’Avezzano, lui guidato dalla stessa passione di suo padre, il calcio, sta cercando di farsi strada, evitando anche facili paragoni con Il Capitano. Il 9 novembre scorso ha compiuto 19 anni e ha deciso di farsi un regalo. Se il calcio è la sua passione, sono le automobili il grande amore.

Quindi ecco che un’Audi RS3 Sportback 2.5 TFSI di colore verde fluo, è arrivata nel suo garage. Un’auto al tempo stesso lussuosa e sportiva, ma anche molto elegante, il suo motore da 2.5 5 cilindri Turbo offre ottime prestazioni. Il prezzo? In realtà nemmeno troppo alto 64.250 euro.