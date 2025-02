Multa vergognosa, ti puniscono per il suono del clacson: adesso questi non sono più a norma

Non tutti lo sanno ma possono punirti anche se suoni il clacson in questo frangente. Non sono a norma e ti prendi una multa salata.

Quando si prende la patente sono svariate le regole che bisogna conoscere per poter guidare un’auto in autonomia, senza istruttore al fianco. Le nozioni apprese bisogna farle proprie per tutta la vita e non soltanto durante la preparazione all’esame teorico e pratico.

Anche perché le pene sono molto severe in caso di infrazione, lo vediamo anche con l’introduzione del nuovo Codice della Strada, sono molti gli automobilisti che hanno dovuto dire addio alla patente dopo questo nuovo aggiornamento.

Per esempio, non tutti sono a conoscenza che anche per un uso scorretto del clacson potete essere puniti, in quanto, suonarlo in questi frangenti non è a norma. Ecco in quale caso prendi la multa.

Quando si può suonare il clacson

Il clacson è uno strumento di segnale fondamentale per poter guidare in sicurezza, un po’ come le frecce, lascia un messaggio agli altri automobilisti sull’andamento della strada. Questo segnale acustico deve essere usato in situazione di pericolo per avvisare un guidatore per esempio di fare attenzione, per evitare una collisione con un altro veicolo. Per esempio in caso di retromarcia o immissione in un’altra corsia in maniera repentina.

Inoltre è utilizzato anche in condizioni di scarsa visibilità sulle strade, per avvisare gli altri automobilisti della nostra presenza, magari in strade strette di montagne o in presenza di tornanti. Durante le ore notturne, in presenza di centri abitati, per evitare di disturbare i cittadini, il clacson può essere sostituito dall’uso a intermittenza dei fari.

Quando ti puniscono se suoni il clacson

Veramente ti possono multare per il suono del clacson? In queste situazioni non è a norma, lo dice il Codice della Strada. Ebbene, il clacson deve essere usato soltanto in caso di emergenza o di avviso per gli altri automobilisti, ma in tutti gli altri frangenti è vietato. Per esempio, molti automobilisti lo usano per scaricare le proprie frustrazioni sull’automobilista davanti a loro. In alcuni frangenti poi non si può suonare per rispetto della situazione, come per esempio davanti agli ospedali o presso le residenze per gli anziani.

Anche suonare per salutare un amico o durante i festeggiamenti, non sarebbe consono secondo la legge. A ogni modo, in tutti gli scenari in cui l’avviso sonoro non è previsto, se pizzicati dalle forze dell’ordine, gli agenti potrebbero multarvi con una sanzione che va dai 42 euro ai 173 euro. Nei casi più gravi, rischiate il sequestro del mezzo e la decurtazione dei punti dalla patente.