GP Gran Bretagna, Red Bull: “Venerdì positivo. Il focus per domani sarà il giro secco”

La prima giornata del fine settimana del GP di Gran Bretagna evidenzia ancora una volta la forza della Red Bull, soprattutto di Super Max. Quella vista sembra una vettura solida in tutte le situazioni

Si spengono i riflettori sulla prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna. Ancora una volta, e ormai senza sorprese, le protagoniste sono le due Red Bull. Durante le FP1 Verstappen ha inizialmente lamentato poco grip, salvo poi stampare tempi impressionanti con le nuove mescole dure, a soli pochi decimi dai suoi avversari che correvano con le medie. L’olandese ha chiuso la prima sessione in testa con un tempo di 1:28.600. In miglioramento anche Perez, il quale sembra aver ritrovato il feeling con la monoposto e che chiude le prime libere a +0.448 dal suo compagno di squadra.

Stesso copione anche per la seconda sessione di prove libere, con Max Verstappen al comando, seguito dalla Ferrari di Carlos Sainz. Perez chiude invece le prove in quarta posizione a +0.264 dal compagno di squadra. Sembra che il messicano abbia finalmente imboccato la strada giusta, ma sarà abbastanza per infastidire il campione del mondo in carica?

Le parole di Super Max

“È stato un giorno molto positivo per noi. All’inizio abbiamo faticato un po’ a causa della mancanza di grip, ma questo era dovuto alla forte pressione che c’era sugli pneumatici. I punti più critici sono state sicuramente le curve a bassa velocità”

Verstappen alla fine conclude affermando: “Sono molto contento con la performance di oggi. Siamo riusciti a completare il programma di lavoro della giornata. La vettura si è comportata bene nei long run, a anche sui giri secchi. L’obiettivo della giornata di domani sarà quello di migliorare ancora di più il giro veloce in vista della qualifica”

Buon feeling per Perez

Il messicano commenta così il venerdì di prove libere: “È stato un venerdì buono. Il feeling con la monoposto è sicuramente migliore rispetto ai precedenti weekend. Il lavoro ovviamente non è ancora finito, bisogna cercare di massimizzare al massimo i dati raccolti in modo tale da preparare la vettura al meglio in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica”.