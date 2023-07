GP Gran Bretagna, FP3: sessione solo per metà bagnata

La pioggia è cominciata a cadere solo dopo circa mezz’ora dall’inizio delle FP3 del GP di Gran Bretagna – Charles Leclerc chiude la sessione in cima, ma senza che Max Verstappen provi mai il giro da qualifica con la rossa

Il sabato del GP di Gran Bretagna si è aperto con temperature differenti rispetto alla giornata di ieri, e soprattutto sotto ad un cielo coperto ma non piovoso (o almeno all’inizio). Ciò ha dato la possibilità a Charles Leclerc nelle FP3 di coprire almeno un po’ la sua completa assenza nelle seconde libere, che era stata causata da un problema elettrico sulla sua monoposto risolto solo nella serata.

L’attività è iniziata con un assaggio di simulazione qualifica. In cui solo Ferrari e Mercedes sono scese in pista con gomma rossa, mentre il resto della griglia ha cominciato a girare principalmente con la gialla. Così hanno fatto Max Verstappen e Sergio Perez, che rispetto agli altri non è mai andata neanche in seguito con la soft. Entrambi con la mescola media hanno anche effettuato una piccola simulazione di gara anticipata dalla previsione di pioggia. Che è effettivamente cominciata a cadere in maniera leggera dopo circa mezz’ora dall’inizio della sessione.

Con pista bagnata l’azione si è pressoché arrestata, se non per qualche giro fortemente voluto dal pilota monegasco per prendere maggiore confidenza in queste condizioni. Dopo poco diverse vetture hanno scelto di montare le intermedie e prendere un po’ più di dimestichezza con quello che potrebbe essere il meteo quando alle 16.00 italiane avranno inizio le qualifiche. L’asfalto, in alcuni punti bagnato ed in altri più asciutto, è stato difficile da leggere con diversi piloti che hanno anche riprovato con le slick.

Negli ultimi minuti il GPS è tornato ad accendersi illuminandosi dei puntini della varie macchine per un vero e proprio stint, e non solo per quale giro out. In tale frangente il due volte campione del mondo olandese ha dato per la prima volta lo strappo nelle FP3, segnando il tempo spaziale di 1.38.580. E così si è chiusa la sessione.

TOP 10