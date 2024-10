Meccanici disperati: con questo trucco del web qualsiasi riparazione è fai da te | Per ogni guasto un tutorial, non paghi più 1€ di manutenzione

In Spagna, il prezzo medio della manodopera nelle officine varia tra 60 e 100 euro l’ora. Ma il costo di una riparazione può variare a seconda della posizione, la notorietà dell’officina o il modello dell’auto.

Le officine autorizzate del marchio tendono ad avere tariffe più elevate. Al contrario, le officine indipendenti offrono solitamente prezzi più competitivi. Inoltre, i prezzi nelle grandi città come Madrid o Barcellona sono generalmente più alti che nelle zone meno popolate.

Secondo uno studio del Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti, raccolto dall’azienda di tecnologia automobilistica Carly, negli ultimi anni le riparazioni di un’auto in panne sono aumentate del 20%. Il lavoro in un’autofficina rappresenta spesso una parte significativa del conto.

Bisogna tenere conto che, a seconda del tipo di riparazione, in alcune occasioni la manodopera può essere infinitamente più costosa del pezzo o dei pezzi da sostituire. Ad esempio, per attività di base come il cambio dell’olio o dei filtri, il costo dei componenti è solitamente relativamente basso e la manodopera può rappresentare una parte considerevole del totale.

A differenza delle riparazioni più complesse, come interventi sul motore, sulla trasmissione, sull’impianto frenante o sull’elettronica, il costo dei pezzi di ricambio può essere notevolmente più elevato. In questi casi, il prezzo dei pezzi può superare il prezzo della manodopera.

Come risparmiare

Per risparmiare denaro e imparare la tecnica di riparazione, esiste un sito web chiamato CarCareKiosk (chiosco per la manutenzione dell’auto) che ti consente di svolgere attività di riparazione e manutenzione dell’auto . Questo sito Web offre più di 60.000 video didattici gratuiti. Pertanto, gli utenti possono selezionare il proprio veicolo per accedere a tutorial specifici che vanno dal cambio dell’olio alla riparazione di luci e freni. Questa piattaforma è utile sia a chi ha conoscenze base che avanzate di meccanica.

Carcarekiosk si distingue per la sua facilità d’uso e la qualità dei video che mostrano le diverse riparazioni. In questo modo consentono agli utenti di eseguire le disposizioni in modo sicuro e preciso. Inoltre offre anche informazioni sulla manutenzione periodica necessaria per evitare guasti imprevisti.

Il video “incriminato”

Dispone di un motore di ricerca in cui devi inserire i dati dell’auto che vuoi riparare: marca, modello, anno e finitura. Una volta inseriti i dati, il sito mostra la serie di componenti dell’auto che necessitano di essere riparati. Ad esempio: dall’aria condizionata, ai fusibili, al liquido dei freni. Il video, che si trova su Instagram, ha provocato la reazione di alcuni utenti che hanno criticato questo servizio .

“Più tardi, quando rompi tutto, me lo porti al laboratorio e ti farò pagare il doppio per aver fatto macello”, uno dei commenti. Oppure: “Adesso basta che qualcuno carichi più di 60.000 video su come operare e non avrai più bisogno di andare dal medico”. E’ sempre bene ricordare che, sebbene il sito possa essere di grande aiuto nel riparare un guasto, è consigliabile affidarlo nelle mani di un professionista ed evitare così anche un altro, ancora più costoso (o addirittura pericoloso) problema. Soprattutto per gli utenti che hanno poca o nessuna conoscenza tecnica.