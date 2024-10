La polizia raccomanda di non tenere mai il finestrino abbassato a metà | Il motivo è orrendo

Non tutti ne sono a conoscenza ma non bisognerebbe mai tenere il finestrino abbassato a metà, il motivo è sconvolgente lo dicono anche gli esperti. Meglio usare il metodo giapponese.

Sono svariati i film avventurosi o comunque quelli incentrati su un nuovo inizio, che cominciano con una persona alla guida di un’auto con il finestrino abbassato che sfreccia a velocità sostenuta con l’aria che gli scompiglia i capelli.

Questo perché, l’aria tra tutti i vari significati, definisce anche la libertà per eccellenza, nessuno potrà mai né bloccarla né catturarla. Eppure, se da una parte questa è vita, dall’altra potrebbe creare pericoli anche per la vita, prendete per esempio un tornado.

A prescindere da tutto però, oggi vogliamo svelarvi il motivo per cui non dovreste tenere il finestrino abbassato a metà, in quanto le conseguenze potrebbero essere veramente devastanti. Ecco di cosa stiamo parlando.

Il finestrino abbassato e i problemi di sicurezza

Prima di rivelarvi il motivo per cui non dovreste tenere abbassato il finestrino a metà rivelato anche dagli esperti, volevamo rivelarvene un altro altrettanto pericoloso. Quando fa caldo, sperando di poter risparmiare sul carburante, anziché accendere l’aria condizionata, si tende a viaggiare con i finestrini abbassati. Se da una parte potrebbe realmente abbattere i costi, dall’altra neanche più di tanto, in quanto a una certa velocità, la resistenza aerodinamica che si crea all’interno dell’abitacolo, farà scendere ugualmente l’asticella del carburante presente nel serbatoio.

Il problema principale di quando si tiene il finestrino abbassato è anche un motivo di sicurezza. Infatti, i delinquenti della strada potrebbero rapinarvi dei vostri averi mentre siete fermi al semaforo. O ancora aprirvi la sicura ed entrarvi in auto e peggio ancora colpirvi all’improvviso e rapinarvi. Nella cronaca di tutti i giorni se ne sentono (purtroppo) spesso di queste notizie. Per questo dovreste fare molta attenzione, guidando con la sicura sempre chiusa, con il finestrino se possibile chiuso ai semafori e ancora con la borsa o portafoglio non a portata di ladro sul sedile del lato passeggero.

Il rischio di tenere il finestrino abbassato a metà

Oltre ai motivi sopra citati, c’è anche un altro rischio a tenere il vostro finestrino abbassato a metà, soprattutto durante il periodo estivo. In caso di incidente, il finestrino abbassato in quella maniera potrebbe urtare sulla testa del guidatore o di chi ce l’ha aperto, causando conseguenze anche mortali.

Come rivela l’influencer dei motori, Bernat Escolano, il modo giusto per tenere il finestrino aperto sarebbe o tutto giù o soltanto due dita da sopra. Inoltre seguendo il metodo giapponese, avreste un abitacolo sempre fresco. Loro suggeriscono di aprire soltanto il finestrino dal lato del passeggero e aprire e chiudere lo sportello dal lato guidatore per tre volte. In questo modo il caldo accumulato uscirà fuori, vista la corrente d’aria e così, accendendo il climatizzatore, l’abitacolo si raffredderà più velocemente.