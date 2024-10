Faccio benzina a migliaia di auto da oltre 30 anni: questo è l’errore che vedo fare a tutti | Il benzinaio finalmente si sbottona

Un dipendente di una stazione di servizio che dà ancora priorità al servizio personalizzato e al servizio al cliente, fornisce le chiavi per un rifornimento senza rischi

La proliferazione delle stazioni di servizio a basso costo sta accentuando il self-service di benzina e diesel in Spagna. Se in passato c’erano generazioni di automobilisti che non toccavano mai i tubi delle stazioni di servizio, oggi è sempre più frequente che gli automobilisti facciano da soli il rifornimento del proprio veicolo. Ora, è probabile che, non conoscendo il mestiere e la tecnica adeguata, si commettano errori che possono portare a diversi problemi. Non c’è quindi niente di meglio che avvalersi della consulenza dei professionisti del settore.

Per iniziare, si consiglia di guardare la spia della benzina. “Una freccia che punta a destra o a sinistra, o il lato su cui pende il tubo, ci dice da che parte si trova il serbatoio. Quindi se il serbatoio è a destra è consigliabile che la pompa sia alla nostra destra e se è a sinistra posizioneremo la macchina in modo che la pompa sia alla nostra sinistra”.

“Una volta che abbiamo la macchina pronta per il rifornimento, dobbiamo spegnere il motore e assicurarci che le luci siano spente. È una regola fondamentale e la verità è che praticamente tutti gli automobilisti lo fanno già automaticamente”, afferma Félix Rivas, dipendente di una pompa di benzina in Spagna. Questa buona pratica serve a ridurre al minimo il rischio di incendio durante il rifornimento.

Stabilire da prima il prezzo che si vuole pagare è particolarmente indicato per coloro che preferiscono evitare l’inconveniente di portare con sé numerose monete se scelgono di pagare in contanti. “Impostando un prezzo fisso eliminiamo la possibilità di superare la quantità desiderata, che solitamente è una cifra tonda. Inoltre, non è necessario tenere sempre d’occhio la pompa. Se programmiamo in anticipo la somma di denaro o vogliamo fare il pieno, la cosa più comoda è mettere la leva in posizione automatica e lasciare scorrere la benzina senza preoccuparsi di altro”.

Posiziona correttamente l’auto

Avere l’auto posizionata correttamente accanto alla pompa più vicina al serbatoio facilita il processo di rifornimento. Ma se non si segue questa raccomandazione, non ci saranno problemi nemmeno a riempire il serbatoio, poiché i tubi della stazione di servizio sono progettati con una lunghezza sufficiente per raggiungere il serbatoio da entrambi i lati del veicolo. “Quando si tira il tubo è preferibile che sia allentato. Pertanto è conveniente tenerlo con la mano che non utilizziamo per premere il grilletto, in questo modo garantiamo un miglior controllo della pistola durante il rifornimento”.

Félix Rivas consiglia di inserire saldamente l’ugello nel serbatoio in modo che tutta la parte metallica della cannula penetri nel serbatoio. “In questo modo garantiamo che il liquido non fuoriesca. All’inizio bisogna premere delicatamente il grilletto e una volta che la benzina scorre possiamo premerlo fino in fondo”. “Uno degli errori più comuni commessi dagli automobilisti che fanno il pieno di benzina è riempire il serbatoio fino all’ultima goccia”, avverte il dipendente Fitogas. “Si consiglia di lasciare una camera d’aria nel serbatoio per motivi di sicurezza. “Riduce il rischio di incendio in caso di collisione, poiché fornisce uno spazio cuscinetto che impedisce possibili perdite o sversamenti di carburante.”

La rimozione della pistola

“Una volta terminato il rifornimento, assicurarsi di rimuovere la pistola dal distributore con attenzione e lentamente per evitare che gocce di carburante cadano a terra. Inoltre, una volta riempito il serbatoio, non dimenticate di chiudere correttamente il coperchio per evitare l’evaporazione del carburante e qualsiasi rischio di perdite”, afferma Félix Rivas. Per quanto invece riguarda gli additivi, prima di prendere una decisione è importante conoscere il parere di un esperto. “Quando parliamo di benzina di qualità già trattata per soddisfare gli standard più esigenti, non è necessario aggiungere additivi. Al massimo si può aggiungere una bottiglia ogni 50.000 chilometri”, spiega l’esperto.

“Tuttavia è importante tenere presente che non tutti i tipi di benzina sono uguali. Nelle stazioni di servizio a basso costo, spesso offrono benzina che può essere meno raffinata e non contenere additivi. In questo caso è necessario aggiungere frequentemente additivi per ottenere prestazioni migliori e pulire i filtri.”