Max Verstappen rompe il silenzio: la verità sull’addio di Lambiase

Verstappen approva l’addio di Lambiase: il pilota Red Bull conferma di aver sostenuto la scelta dello storico ingegnere di passare in McLaren

Il mondo della Formula 1 è stato scosso dalla notizia del passaggio di Gianpiero Lambiase alla McLaren. Dopo anni di successi e una sintonia leggendaria, il “matrimonio” professionale tra Max Verstappen e il suo storico ingegnere Lambiase di pista volge al termine. il quattro volte campione del mondo ha rivelato dettagli inediti sul dietro le quinte di questa decisione che sposta gli equilibri del paddock. Contrariamente alle indiscrezioni che parlavano di un Verstappen furioso o pronto al ritiro, la realtà descritta dal pilota è molto più umana e professionale.

Il pilota ha sottolineato come la proposta della McLaren rappresenti una sicurezza economica e professionale irrinunciabile per l’ingegnere e la sua famiglia. Il legame tra i due, nato nel 2016, ha portato alla conquista di quattro titoli mondiali e oltre 70 vittorie. Verstappen riconosce che il ciclo con Red Bull ha raggiunto l’apice: “Abbiamo già ottenuto tutto quello che potevamo insieme. Voleva la mia approvazione e io gli ho detto chiaramente che doveva assolutamente farlo”.

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Il futuro di Verstappen e cosa cambia in casa Red Bull

In passato, Max Verstappen aveva dichiarato più volte: “Se smette Lambiase, smetto anche io”. Queste parole sono tornate a pesare come macigni dopo l’annuncio ufficiale. Jos Verstappen è intervenuto sulla questione, cercando di rassicurare i tifosi. Secondo il padre del campione, le circostanze sono diverse rispetto a qualche anno fa. Con quattro titoli in bacheca, l’addio di Lambiase non comporterà necessariamente un addio prematuro di Max alle corse anche se le notizie delle ultime settimane fanno pensare il contrario.

L’uscita di Lambiase è solo l’ultimo tassello di un puzzle che vede la Red Bull perdere figure chiave come Adrian Newey e Jonathan Wheatley. L’approvazione pubblica di Verstappen verso Lambiase dimostra una maturità che va oltre la competizione. Resta da vedere chi siederà al muretto per guidare l’olandese nelle prossime stagioni. Una cosa è certa: l’era Verstappen-Lambiase rimarrà insuperabile per intensità e risultati.