Andrea Stella e l’arrivo in Ferrari: smentisce tutto

In queste settimane di pausa, si erano diffuse voci insistenti che prevedevano l’arrivo di Andrea Stella in Ferrari. I rumors, alimentati dall’ingaggio di Lambiase in McLaren, vociferavano un ritorno dell’ingegnere a Maranello. “Queste voci mi hanno fatto sorridere” ha dichiarato riferendosi ad un presunto pre accordo esistente con il Cavallino Rampante. “Ormai ci ho fatto l’abitudine” ha concluso poi, non solo smentendo ma anche riaffermando il feeling e l’ottimo lavoro che sta facendo con McLaren.

L’accordo che Gianpiero Lambiase ha stipulato con la scuderia di Woking, ha infatti aperto un dibattito circa il futuro dell’ingegnere. Nei fatti, rivestirà il ruolo di team principal non prima del 2028. Non è ancora chiaro quale sarà invece il ruolo di Andrea Stella che, almeno per il momento, sembra ancora legato al progetto McLaren. Ad alimentare poi la possibilità di un ritorno dell’ingegnere di Orvieto in Italia, sarebbe anche la scadenza del mandato di Fred Vasseur in Ferrari, prevista per la prossima stagione. Nonostante quest’ultimo non abbia mai espresso l’intenzione di lasciare il Cavallino Rampante, molti tifosi pensano che possa non essere rinnovato alla guida della scuderia ed in quel caso, un ritorno di Stella sarebbe ben accolto.

Lambiase e la “benedizione” di Verstappen dietro l’accordo

Un curioso aneddoto di queste ore, è stato svelato da Max Verstappen. L’olandese infatti, avrebbe dichiarato che il suo ex ingegnere di pista gli ha chiesto un parere circa l’accettazione del ruolo in McLaren. “Saresti sciocco a non accettare” sarebbe stata poi la risposta di Verstappen. Un confronto, che svela non solo il profondo legame che lega l’olandese e Lambiase, ma anche il rispetto reciproco che i due nutrono. Per ora quindi, non resta che attendere il 2028, quando le dirigenze di molti top team potrebbero essere completamente rivoluzionate, dando vita ad una nuova F1.