Max Verstappen eletto il miglior pilota del 2021 per F1world

Max Verstappen è in assoluto l’uomo del momento. L’olandese è stato eletto il miglior pilota del Campionato 2021 di Formula 1 anche dalla redazione di F1world

Tenendo conto dell’enorme supremazia della Mercedes nessuno si sarebbe aspettato un Mondiale così ricco di colpi di scena. Dopo un avvio di stagione in cui Max Verstappen e Lewis Hamilton se la sono giocata sul filo dei secondi, sebbene fossero arrivati all’appuntamento conclusivo di Abu Dhabi a pari punti, il pilota inglese ha perso il titolo.

Hamilton è stato beffato nel finale della gara di Yas Marina, dopo aver letteralmente dominato la corsa fin dallo start, a causa dell’ingresso della Safety Car per l’incidente che ha visto protagonista Latifi. Nonostante una discutibile gestione del rientro della vettura di sicurezza, per gli addetti ai lavori e non, Max Verstappen è stato incoronato Campione del Mondo per merito, non solo agli occhi dei suoi colleghi e dei Team Principal, ma anche a seguito di una elezione interna che si è svolta tra i redattori di F1world.

LA CLASSIFICA

Max Verstappen è stato il pilota che ha ottenuto il maggior numero di punti. L’olandese della Red Bull è stato votato dalla redazione di F1world come il migliore in pista della stagione 2021 di Formula 1 arrivando a quota 405 punti e battendo nettamente in classifica, Lewis Hamilton, fermo a 357 punti.

Si è aggiudicato il gradino più basso del nostro podio, Carlos Sainz con 229 punti. Il pilota della Ferrari, alla sua prima stagione in quel di Maranello, oltre a essere arrivato in campionato davanti al suo compagno di squadra ha ben impressionato per la sua costanza e i podi portati a casa, nonostante la pressione.

In quarta posizione si ferma Lando Norris con 177 punti, seguito da Fernando Alonso con 142 punti. Lo spagnolo di Alpine è riuscito a stare davanti a Pierre Gasly, sesto con 141 punti, per appena una lunghezza. La settima posizione è occupata dall’altro ferrarista, Charles Leclerc fermo a quota 113 punti.

Chiudono la nostra top ten Sergio Perez, ottavo con 83 punti, Sebastian Vettel, nono con 41 punti, e George Russell, decimo con 39 punti.

1. Max Verstappen 405 punti

2. Lewis Hamilton 357 punti

3. Carlos Sainz 229 punti

4. Lando Norris 177 punti

5. Fernando Alonso 142 punti

6. Pierre Gasly 141 punti

7. Charles Leclerc 113 punti

8. Sergio Perez 83 punti

9. Sebastian Vettel 41 punti

10. George Russell 39 punti

COME ABBIAMO VOTATO?

Abbiamo utilizzato esattamente lo stesso sistema del quale hanno usufruito i Team Principal e i piloti. Ogni redattore di F1world ha stilato la propria classifica dei dieci driver più meritevoli del 2021, assegnando al primo di ogni lista 25 punti, 18 al secondo, 15 al terzo, 12 al quarto, 10 al quinto, 8 al sesto, 6 al settimo, 4 all’ottavo, 2 al nono e 1 punto al decimo classificato.