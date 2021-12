Norris: “McLaren VS Ferrari? Benefici a entrambe”

Anche se Ferrari e McLaren non sono mai state dentro per la sfida Mondiale non si può negare che sia stata una stagione importante anche per il team italiano e per quello inglese

Lo si era visto fin dalle prime gare. La lotta per conquistare il titolo iridato sarebbe stato un affaire privato tra Mercedes e Red Bull. Nonostante ciò sono stati tanti i piloti che hanno provato a scombussolare le carte ai due contendenti al Mondiale. In particolar modo Ferrari e McLaren.

La scuderia con base a Maranello e quella di Woking si sono date battaglia per essere “la prima delle altre“. E a spuntarla è stato il Cavallino Rampante.

Secondo Lando Norris proprio questo confronto diretto tra le due avrebbe permesso a entrambe le scuderie di crescere dal punto di vista prestazionale e chissà, se nel 2022, magari avranno la forza necessaria per prendere parte in qualità di attori protagonisti, nella lotta per il Mondiale: “Credo che questa situazione sia stata un bene per loro come per noi. Ne hanno giovato entrambe – ha raccontato Norris ai colleghi di Motorsport.com – Proprio perché eravamo in lotta, anche se non per il Mondiale, abbiamo continuato a spingere, a portare in pista aggiornamenti per cercare di migliorarsi anche di pochi centesimi al giro“.

LA MCLAREN È RIUSCITA A VINCERE A MONZA

Lando Norris ha chiuso la stagione 2021 di Formula 1 in sesta posizione, con 160 punti, di poco dietro a Carlos Sainz, quinto e staccato dall’inglese con un vantaggio di appena 4 punti e mezzo.

La McLaren, invece, nonostante la doppietta di Monza, nel Costruttori occupa la quarta posizione assoluta alle spalle della Ferrari, con una differenza di quasi cinquanta punti a favore del team italiano.

Sliding into 2022 like… 🏄‍♂️ Last day of an incredible year, team. 🧡 pic.twitter.com/sfpFbUiNT8 — McLaren (@McLarenF1) December 31, 2021

SPIRAGLIO MONDIALE NEL 2022?

Secondo il pilota inglese, che ha disputato una stagione di alto livello, entrambe le scuderie ne sono uscite più forti da questa sfida: “Penso che questa battaglia che ci ha visto protagonisti ci possa aiutare il prossimo anno a lottare per le posizioni che contano con più costanza. Anche se è stata una stagione molto dura siamo migliorati parecchio rispetto all’anno precedente – ha continuato Norris – Le prestazioni di McLaren e Ferrari si sono avvicinate a quelle di Mercedes e Red Bull e abbiamo creato un gap più ampio con gli altri. È stata davvero una stagione positiva. Non solo pensando ai punti, ma soprattutto per come abbiamo lavorato insieme, proprio come una squadra, riuscendo a massimizzare in ogni occasione il risultato“.