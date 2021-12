Max Verstappen è il miglior pilota del 2021

Dopo essersi laureato Campione del Mondo di Formula 1, per Max Verstappen arriva un altro importante riconoscimento

Secondo i boss delle scuderie che si sono date battaglia sulla griglia di partenza, il pilota della Red Bull è il miglior pilota della stagione 2021. Max Verstappen è riuscito a racimolare un totale di 188 punti contro i 174 di Lewis Hamilton.

Di fatti, per la prima volta dal suo debutto in Formula 1, nel 2015 con la Toro Rosso, l’olandese è riuscito nel difficile compito di detronizzare il pilota della Mercedes anche da questa classifica.

Al terzo posto, della lista stilata responsabili delle varie scuderie, si è piazzato Lando Norris seguito da Carlos Sainz, quarto. Sia il pilota della McLaren, sia quello della Ferrari, complici le belle prestazioni ottenute in questa stagione, sono in assoluto i drivers che hanno scalato il maggior numero di posizioni rispetto al 2020.

Se nell’anno del rientro in Formula 1, Fernando Alonso è arrivato a occupare la quinta posizione di questa singolare classifica, in un certo senso a stupire è l’assenza nella top 10 di piloti come Sergio Perez e Daniel Ricciardo, rispettivamente quarto e ottavo in campionato.

1. Max Verstappen (Red Bull) 188 punti

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 174 punti

3. Lando Norris (McLaren) 100 punti

4. Carlos Sainz (Ferrari) 70 punti

5. Fernando Alonso (Alpine) 63 punti

6. Charles Leclerc (Ferrari) 58 punti

7. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 56 punti

8. George Russell (Williams) 44 punti

9. Valtteri Bottas (Mercedes) 43 punti

10. Esteban Ocon (Alpine) 41 punti

After what will be remembered as one of the most thrilling title duels in the motor sport’s history between two outstanding drivers with @LewisHamilton, @F1 has a new world champion. Congratulations to @MaxVerstappen#FIAPrizeGiving2021 🏆 pic.twitter.com/Qf0b3NZ7ZU — Jean Todt (@JeanTodt) December 17, 2021

COME VIENE DECRETATO IL VINCITORE?

Il sondaggio realizzato dai colleghi di Autosport è ormai un grande classico di fine anno. Sono stati nove i Team Principal dei team che hanno preso parte all’inchiesta. A mancare è stato solo il giudizio di Mattia Binotto per la Ferrari.

La lista viene stilata avvalendosi dello stesso sistema di punteggio che si utilizza per i Gran Premi di Formula 1: al primo vengono assegnati 25 punti, al secondo 18, al terzo 15, fino al decimo classificato che si porta a casa l’ultimo punto disponibile. I voti di ogni boss vengono tenuti segreti in modo che le valutazioni dei singoli possano essere il più veritiero possibile.