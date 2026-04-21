Verstappen dirà addio alla Red Bull prima di Lambiase?

Chi per primo dirà addio alla Red Bull: Max Verstappen o Gianpiero Lambiase?

Giedo van der Garde, ex pilota olandese di Formula 1, ha avanzato un’ipotesi sorprendente. Il quattro volte campione del mondo Max Verstappen dirà addio alla Red Bull prima che il suo ingegnere di pista Gianpiero Lambiase passi alla McLaren.

Questa clamorosa affermazione arriva in un momento in cui si è diffusa la notizia che Lambiase, voce radio fidata di Verstappen durante tutti i suoi successi, entrerà a far parte del team dirigenziale della scuderia di Woking a partire dal 2028.

Per Van der Garde, Max dirà addio alla Red Bull entro fine stagione

Nella sua rubrica per la rivista Formule 1 Magazine, a Van Der Garde è stato chiesto di prevedere chi tra Lambiase e Verstappen avrebbe detto addio per primo alla Red Bull. La sua risposta è stata inequivocabile. “Punto su Max. La Red Bull non ha le idee chiare; Max giustamente vuole una macchina con cui vincere gare e titoli. Sono fermamente convinto che Max farà il salto di qualità dopo questa stagione, lasciando la scuderia“.

I motivi dell’abbandono di Max Verstappen

Quest’anno la Red Bull è in seria difficoltà. La scuderia, infatti, sta dimostrando di non riuscire a mantenere il dominio delle stagioni precedenti. È pur vero che, sotto la guida del team principal Laurent Mekies, la Red Bull ha migliorato le proprie prestazioni nella seconda metà dello scorso anno. Durante l’inverno, però, ha fatto un ulteriore passo indietro. Dunque, la valutazione del pilota olandese terrà in considerazione tutti questi fattori e, soprattutto, la crescente incertezza riguardo alla competitività della Red Bull.

“Lambiase fa bene ad andare in McLaren: è un’ottima opportunità”

Van der Garde ha espresso piena comprensione per la scelta di carriera di Lambiase, sottolineando la reciproca lealtà che ha caratterizzato il rapporto tra l’ingegnere e Verstappen. “Prima di tutto, è una splendida opportunità per Lambiase. Se riesci ad avanzare fino a diventare team principal in una squadra di punta come la McLaren, devi cogliere al volo l’occasione“, ha dichiarato Van der Garde. “Se lo merita pienamente. Lo stesso Verstappen è di questo parere“. Il pilota olandese si è infatti così pronunciato: “Abbiamo già ottenuto tutto quello che potevamo insieme: abbiamo vinto ben quattro titoli mondiali. Voleva la mia approvazione e gliel’ho data”.

Mantenere l’attuale rapporto di lavoro con Lambiase è la scelta giusta?

Per Van der Garde questa domanda non lascia spazio a dubbi: la Red Bull dovrebbe mantenere intatta l’attuale collaborazione con l’ingegnere fino alla sua partenza. Ha, infatti, così dichiarato: “Pur sapendo che Lambiase passerà a un concorrente diretto, credo che dovrebbe poter continuare a svolgere il suo ruolo attuale fino all’ultimo giorno. È una risorsa preziosa per la squadra e per Max. Se la Red Bull sarà lungimirante, prolungherà il rapporto lavorativo il più a lungo possibile“.

Sara Venturelli