Sainz furioso con Hulkenberg: “Rischi stupidi a Monaco”

Sainz contro Hulkenberg dopo il contatto a Monaco

Nel Gran Premio di Monaco, il contatto tra Sainz e Hulkenberg ha distrutto una gara che si stava rivelando solida e ben costruita per la Williams. Lo spagnolo girava in decima posizione al momento della ripartenza dopo la bandiera rossa, perfettamente in carreggiata per portare a casa due punti preziosi. Il team aveva orchestrato con cura le posizioni di entrambi i piloti per massimizzare il bottino della giornata. Tuttavia, bastano pochi metri all’imbocco della Curva 6 a mandare tutto in fumo.

Hulkenberg, dodicesimo alla ripartenza, si è infilato all’interno di Ocon prima di toccare la ruota posteriore sinistra della Williams di Sainz. L’impatto ha danneggiato seriamente la monoposto dello spagnolo, costretto a trascinarsi fino a Portier dove ha ritirato la vettura dopo un ulteriore contatto con Colapinto. Un finale amaro, difficile da digerire. “Gara molto ben gestita fino alla ripartenza”, ha dichiarato Sainz a fine corsa. “Buon passo, buona gara in generale. Ero sulla strada per portare a casa altri punti. Purtroppo qualcuno ha deciso di prendersi rischi stupidi e la mia gara è finita“.

Hulkenberg penalizzato, ma non convinto

Il pilota dell’Audi ha offerto una lettura diversa dell’accaduto. Secondo Hulkenberg, Ocon stava deviando la sua traiettoria, costringendolo ad abbozzare una manovra evitativa che lo ha spinto fino sul cordolo interno della Curva 6, senza più spazio per gestire l’uscita. A complicare tutto, il rallentamento di Russell in testa al gruppo aveva creato un effetto fisarmonica pericoloso nel cuore del plotone. “Era piuttosto caotico e difficile non colpire qualcosa o qualcuno“, ha spiegato il tedesco. “Devo rivedere le immagini, ma ovviamente non sono soddisfatto e non sono d’accordo”.

Gli steward, tuttavia, hanno visto le cose diversamente. Hulkenberg ha ricevuto una penalità di 10 secondi per aver causato la collisione, scivolando così dalla nona alla tredicesima posizione nella classifica finale. Sainz, d’altra parte, ha sottolineato come l’episodio fosse del tutto prevedibile per chi conosce bene Montecarlo. Lo spagnolo aveva preso una traiettoria larga all’ingresso della curva, lasciando uno spiraglio che Hulkenberg ha scelto di sfruttare. Una scelta che si è rivelata fatale. “In una curva come la Sei, che percorriamo da anni, sappiamo che si crea sempre un imbuto. Buttare nel cestino il lavoro del team e due punti è davvero frustrante“.