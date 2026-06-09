Leclerc sbotta nel box Ferrari: Naomi Schiff svela il cambio di rotta

Dopo la delusione di Monaco, l’opinionista Naomi Schiff ha evidenziato un netto cambio di rotta nell’atteggiamento di Charles Leclerc

Il Gran Premio di Monaco si è concluso con un forte retrogusto amaro per la Scuderia Ferrari e, in particolar modo, per il suo pilota di punta. Tuttavia, oltre alla delusione sportiva, l’appuntamento monegasco ha portato alla luce una profonda maturazione caratteriale. Secondo l’opinione di Naomi Schiff, nota opinionista di Sky Sports F1, l’atteggiamento di Charles Leclerc in Ferrari sta vivendo una metamorfosi radicale e necessaria.

Il pilota monegasco, dopo gli eventi di Montecarlo, sembra aver definitivamente abbandonato i panni del “ragazzo grato”. Ha indossato quelli del leader esigente e risoluto, pronto a guidare il team nella rincorsa mondiale e a raggiungere risultati che consoliderebbero il suo status di grande pilota.

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Il retroscena del Gran Premio di Monaco

Le speranze di Charles Leclerc di conquistare un piazzamento sul podio davanti al pubblico di casa sono andate in fumo a causa di un brutto impatto contro le barriere, avvenuto subito dopo la ripartenza della corsa. A causare il crash, secondo quanto riferito via radio dal pilota ventottenne, sarebbe stato un problema improvviso all’impianto frenante.

La vera novità, tuttavia, non risiede nell’incidente in sé, ma nella successiva gestione mediatica e interna. Nelle stagioni passate, Leclerc si era spesso assunto colpe non sue pur di proteggere la squadra. Questa volta la musica è cambiata. Il pilota ha rifiutato categoricamente di prendersi la responsabilità dell’accaduto e, una volta rientrato nel garage di Maranello, è stato visto discutere animatamente con i tecnici della scuderia.

L’analisi di Naomi Schiff e il riscatto a Barcellona

Secondo l’opinionista Naomi Schiff, intervenuta al podcast Up To Speed, Leclerc non si comporta più come se avesse un debito di gratitudine verso Maranello. Forte anche del rinnovo contrattuale, il pilota è diventato molto più esigente e direttivo nelle comunicazioni radio e nei box, pretendendo dalla squadra gli strumenti necessari per vincere il mondiale.

Il monegasco dovrà ora canalizzare questa nuova grinta nel prossimo Gran Premio di Barcellona-Catalunya. Il circuito spagnolo rappresenterà un banco di prova cruciale: la Ferrari cercherà un riscatto immediato, ma dovrà anche dimostrare di saper assecondare e supportare le legittime richieste del suo leader.