Il lavoro di Honda e Aston Martin per migliorare la vettura 2026

Honda e Aston Martin al lavoro per migliorare la monoposto

Honda afferma di aver lavorato a stretto contatto con Aston Martin per migliorare la vettura e prendere precauzioni in vista della ripresa della stagione a Miami. L’Aston Martin ha avuto un inizio di stagione travagliato. Infatti, la squadra di Silverstone non è riuscita a conquistare nemmeno un punto nelle prime tre gare disputate in Australia, Cina e Giappone. Il team è stato penalizzato dalle forti vibrazioni del motore Honda. Persino l’allora team principal, Adrian Newey, ha espresso a Melbourne la preoccupazione che i piloti rischino “danni permanenti ai nervi” percorrendo troppi giri consecutivi.

La Honda ha adottato quelle che ha definito “contromisure” per risolvere il problema delle vibrazioni per la gara di casa a Suzuka. Queste sembrano aver funzionato durante le prove libere del venerdì. Tuttavia, le precauzioni non sono state poi utilizzate nelle qualifiche e nella gara, a causa di problemi di affidabilità (altro grande problema per il team). Fernando Alonso, pilota spagnolo di Aston Martin, ha conquistato il primo piazzamento in gara per la squadra, arrivando diciottesimo con alcuni doppiati.

La cancellazione dei Gran Premi del Bahrain e dell’Arabia Saudita ha creato un intervallo di cinque settimane nel calendario. In questo modo Aston Martin e Honda hanno potuto lavorare per risolvere i problemi di inizio stagione.

Orihara: “Durante la pausa abbiamo continuato a lavorare”

Shintaro Orihara, direttore generale e ingegnere capo della Honda, ha rivelato che entrambe le parti hanno sfruttato al meglio la pausa di aprile. Il team e il costruttore hanno lavorato insieme per migliorare la performance in vista di Miami. In un video pubblicato sui social media da Honda, Orihara ha dichiarato: “Come sapete, il Gran Premio del Bahrain e quello dell’Arabia Saudita sono stati cancellati. Ma questo non significa che il lavoro si sia fermato”.

“Dopo il Gran Premio del Giappone, i membri del team Aston Martin Aramco Formula 1 e della Honda Racing Corporation hanno lavorato insieme presso il centro di ricerca e sviluppo HRC a Sakura”. “Abbiamo lavorato contro il tempo per migliorare le nostre contromisure e il lavoro continuerà in vista della prossima gara a Miami”, ha precisato Orihara. “Sappiamo che ci vorrà del tempo, ma continueremo a lavorare sodo insieme”.

Alonso: “Con le modifiche non ho sentito quasi più vibrazioni”

Alonso ha espresso un feedback positivo sulle correzioni delle vibrazioni apportate a Suzuka. Lo spagnolo ha affermato che la vettura risultava migliore dell’80% nelle prove rispetto alle sue esperienze nei test pre-stagionali e nelle prime due gare del 2026. Il quarantenne, arrivato in Giappone in ritardo dopo aver assistito alla nascita del suo primo figlio, non sembrava essere a conoscenza della rimozione delle modifiche ai microfoni dei media dopo le qualifiche.

Riguardo al problema delle vibrazioni, Alonso ha dichiarato: “Rimane il fattore limitante principale. Ieri, a dire il vero, l’auto sembrava perfettamente normale. Quasi nessuna vibrazione”. “Stamattina ero molto ottimista, ma salgo in macchina e provo le stesse sensazioni di sempre”. Ha poi continuato: “Non abbiamo cambiato nulla, quindi è stato un po’ difficile da capire. Stiamo esaminando tutte le modifiche apportate durante la notte. Sembra una cosa un po’ casuale”.

Parlando della sessione di prove libere del venerdì in Giappone, Alonso dichiara: “È la prima volta che non sento le vibrazioni dell’AMR26″. “Rispetto ai test e alle prime due gare, ieri è andata decisamente meglio dell’80%”.