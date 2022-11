Mathias Lauda sbalordito dalla supremazia di Verstappen

Alla premiere del film “Hunt vs Lauda: The Next Generation” disponibile su Sky, Amazon e Itunes dal 28 Novembre, Mathias Lauda ha evidenziato quanto sia impressionato dalla superiorità di Max Verstappen nel corso di questa stagione

Non sono mancanti gli elogi per il neo due volte campione del mondo durante la premier tenutasi a Londra, sul film che andrà a raccontare spicchi di storia sulla grande rivalità di Niki Lauda e James Hunt. I loro figli, Mathias Lauda e Freddie Hunt, gireranno sul circuito di Donington per ricordare la memoria dei loro padri e delle loro grandi battaglie nel corso della loro carriera. Mathias Lauda ha voluto esprimere le sue considerazioni sul campionato di quest’anno, rilasciando parole d’ammirazione nei confronti del due volte campione del mondo Max Verstappen.

“Quest’anno la Mercedes è un passo dietro a Red Bull e Ferrari ed è per questo che il campionato non è stato così entusiasmante come l’anno scorso, ma sono molto impressionato da Max Verstappen“. Dopo aver battuto il record per il maggior numero di vittorie in una stagione con la sua quattordicesima vittoria dell’anno all’ultimo Gran Premio del Messico, il figlio del grande Niki Lauda non ha più dubbi sul talento del pilota olandese, considerandolo un avversario difficile da battere.

Al Netherlands RacingNews365, infatti ha dichiarato: “E’ uno di quei talenti che compaiono ogni 100 anni, è davvero bravo e sembra che non abbia punti deboli. Normalmente ogni pilota ha un punto debole, ma in Max non ne vedo. Sa gestire la pressione meglio di chiunque altro e questo è un punto di forza incredibile”. Parole di ammirazione che non passano certo inosservate.

Solo Hamilton è in grado di battere Verstappen?

Continuando l’intervista, il figlio d’arte riassume la breve carriera del due volte campione del mondo e i grandi progressi da lui effettuati. “All’inizio della sua carriera, a volte era troppo aggressivo, soprattutto l’anno scorso, ma quest’anno ha fatto un grande cambiamento. Sarà difficile da battere in futuro, sarà un incubo per i piloti“, ha affermato. Alla domanda su chi potrebbe essere in grado di battere Verstappen, Mathias Lauda ammette che solo Hamilton potrebbe essere in grado di batterlo, ma solo se la battaglia sarà ad armi pari. “Non si può mai sottovalutare Lewis, quando ha a disposizione una buona monoposto” ha così concluso.

Valeria Caravella