Nel 2003 Michael Schumacher l’ha guidata fino alla vetta del mondo. Ora uno sconosciuto se l’è aggiudicata a una cifra da record

Stiamo parlando della Ferrari F2003-GA, quella guidata da Michael Schumacher quando divenne Campione del Mondo di Formula 1 nel 2003. Una vettura rimasta nel cuore non solo dei Tifosi Ferrari ma anche di tutti gli appassionati di motorsport.

Grazie un’asta da record organizzata da Sotheby’s a Ginevra, un facoltoso sconosciuto potrà adesso definirsene il propetario. L’acquirente è rimasto anonimo e ha condotto tutta la transazione per telefono. La Casa d’Aste che si è occupata della faccenda ha comunque rivelato che si tratta di un europeo.

Un’asta da record per la Ferrari di Schumacher

L’europeo in questione non è certo una persona comune vista la cifra elargita per aggiudicarsi la Ferrari all’asta e ha stupito addirittura gli stessi organizzatori. Sebbene non sappiamo il suo nome, infatti, sappiamo quanto avrebbe sborsato per questa incredibile occasione. $ 14.630.000 è infatti l’enorme somma che vale una vettura che ha permesso al pilota dei record di vincere il sesto titolo mondiale.

Si tratta di quasi il doppio del record precedente stabilito dalla F2001, anch’essa guidata Schumacher e venduta nel 2017. In quell’occasione, però, l’acquirente se l’aggiudicò per “soli” $ 7.504.000.

Una cifra di tutto rispetto, ma molto lontana da quella pagata per la F2003 e che è arrivata dopo ben 40 minuti di rilanci. Di certo la monoposto è rimasta nel cuore di molti e in tanti avrebbero voluto potersi permettere di fare un’offerta simile.

I più giovani hanno potuto ammirare la storica Ferrari in pista quando il figlio del sette volte campione del mondo, l’attuale pilota della Haas Mick Schumacher, ha testato la vettura sul circuito di Maranello dopo che è stata completamente ricostruita dal reparto Formula 1 Clienti della Ferrari.