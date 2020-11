Massa: “Hamilton è diverso da tutti gli altri”

Felipe Massa afferma che Lewis Hamilton è il migliore e, come Michael Schumacher ai suoi tempi, merita di essere trattato in modo diverso in termini contrattuali e salariali

Il contratto di Lewis Hamilton con la Mercedes termina alla fine di questa stagione e il suo futuro è ancora incerto.In Turchia può essere proclamato campione per la settima volta, ma la sua presenza in Formula 1 nel 2021 è ancora un’incognita. Il pilota britannico ha chiesto al suo team il rinnovo fino al 2024 e uno stipendio annuo di 55 milioni di euro. Cifra non vista di buon occhio a causa della crisi generata dalla Pandemia di Covid-19. Felipe Massa crede che Lewis Hamilton sia nelle condizioni di chiedere un aumento di stipendio, perché ha dimostrato di essere il miglior pilota in Formula 1 e mette a confronto il britannico con Michael Schumacher.

“Lewis è semplicemente fantastico. E’ il meglio del meglio, tutti parleranno della sua carriera per anni e anni, forse decenni. Penso che stia preparando un contratto di tre o quattro anni, lo merita più di chiunque altro, a essere onesti. La sua carriera in Formula 1 parla da sé, i suoi traguardi spiccano e sono di uno spessore elevato. Dimostra di essere nettamente diverso da tutti gli altri piloti, sotto ogni punto di vista, anche in termini economici e contrattuali” afferma Felipe Massa.

HAMILTON CONTINUA A VOLER DARE IL MEGLIO DI SE’

“Quando Michael era mio compagno di squadra, era come Hamilton. Era completamente diverso da tutti gli altri piloti della griglia, in termini di tutto: record, numeri, stipendio, ecc. Naturalmente, Michael ha anche aiutato molti altri piloti a realizzarsi e ad aumentare il loro stipendio. E’ quello che anche Lewis sta cercando di fare. Nonostante sia un sei volte campione del mondo continua a voler fare bene e lo dimostra qualsiasi cosa accada. Per me ha qualcosa in più, è diverso dagli altri e lo merita davvero” dichiara per concludere.