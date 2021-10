Ferrari presto ai livelli Mercedes? Le parole di Binotto

Dopo la tragica stagione dello scorso anno, finalmente il team del Cavallino sembra trovarsi a buon punto, evidente anche dagli ottimi risultati raggiunti

E’ da un po’ ormai che ai tifosi della Rossa è negato il piacere di vedere i propri piloti giocarsi la vittoria assieme ai top team. Secondo il team principal della Scuderia, però, il tempo di tornare a lottare per il podio non sarebbe molto lontano. Mattia Binotto ha infatti asserito che, in seguito alle nuove Power Unit montate sulle monoposto di Leclerc e Sainz, la Ferrari si sta avvicinando nuovamente, seppur lentamente, ai livelli del motore Mercedes.

Nelle ultime gare, infatti, hanno dimostrato una potenza e una velocità sorprendente. Le quali hanno portato, in alcuni momenti dello scorso GP degli Stati Uniti, Leclerc a eguagliare i tempi dei più veloci in pista, Hamilton e Verstappen. Binotto ha così commentato la recente situazione in Ferrari: “La potenza [aggiuntiva] è sempre disponibile sul rettilineo. Quindi ne trai beneficio all’inizio e anche alla fine del rettilineo. Se guardo a questo fine settimana [ad Austin, rdr], stiamo eseguendo il massimo carico aerodinamico. Ma in qualche modo stiamo quasi eguagliando la velocità degli altri“.

TORNARE AI LIVELLI MERCEDES? PER BINOTTO SI PUNTA AL TERZO POSTO

“Considerando com’era la situazione l’anno scorso, è un bel passo avanti. Sappiamo ancora che c’è un divario con il miglior motore in campo. Ma non è più un divario così drammatico“. I livelli adesso raggiunti dalla Ferrari, secondo Binotto, potrebbero permettere alla Scuderia di Maranello di concludere la stagione con il terzo posto in classifica costruttori. Eventualità di cui inizia a temere anche la McLaren, che al termine dello scorso GP ha ammesso di avere una vettura più lenta della Ferrari, al momento.

Una situazione che fa sperare per il meglio, sia a Binotto sia a tutti i ferraristi: “In generale, nel bilancio complessivo, penso che siamo stati nettamente più veloci questo fine settimana. Penso che sulla carta non fosse un circuito che si adattasse alla nostra monoposto. Ecco perché sono contento dei progressi che ho visto nelle ultime gare. E questo mi dà un po’ di fiducia per le prossime.” dichiara Binotto per concludere.