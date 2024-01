McLaren: svelata la nuova livrea 2024

La McLaren è diventata la prima squadra di Formula 1 a svelare il proprio look 2024 rivelando la livrea per la prossima stagione

Presenta più papaya, che è stato un punto fermo della combinazione di colori dal 2018 in riferimento alle loro prime auto, rispetto alla livrea dell’anno scorso. L’antracite è l’altro colore dominante, insieme ad accenni di cromo, quest’ultimo è stato un colore utilizzato più ampiamente dal team dal 2006 al 2014.

La vettura del 2024 si chiamerà MCL38 e uscirà allo scoperto il 14 febbraio, quando il team completerà uno shakedown a Silverstone. Si dirigerà poi in Bahrein per i test pre-campionato, che inizieranno il 21 febbraio.

La squadra britannica schiererà una formazione invariata composta da Lando Norris e Oscar Piastri, con il Team Principal Andrea Stella pronto per la sua seconda stagione alla guida. A lui si sono uniti il ​​rispettato ex mago tecnico della Red Bull Rob Marshall e l’ex specialista di aerodinamica della Ferrari David Sanchez, la coppia inizierà a lavorare il 2 gennaio. “Siamo lieti di lanciare la nostra livrea di Formula 1 2024 prima della nuova stagione“, ha affermato Zak Brown, CEO di McLaren Racing. “Il design è fantastico e non vedo l’ora di andare a correre e vederlo prendere vita in pista il mese prossimo“.

“Non abbiamo iniziato il 2023 come avremmo voluto”

Ma Andrea e il team hanno fatto un ottimo lavoro dopo l’entrata in vigore della ristrutturazione organizzativa, e il duro lavoro continua mentre portiamo questo eccellente slancio nella campagna 2024.

“Sono fiducioso che l’entusiasmante binomio Lando e Oscar continuerà a creare altri grandi ricordi insieme dopo una seconda metà dello scorso anno così impressionante, che ha visto la squadra finire quarta in campionato con 302 punti. Questi sono tutti passi avanti rispetto all’anno precedente mentre continuiamo la nostra missione di spingere e competere in testa alla griglia”.

Norris ha dichiarato: “Non vedo l’ora che inizi la nuova stagione, sarà la mia sesta in Formula 1 e spero di portare avanti lo slancio che abbiamo acquisito come squadra alla fine della scorsa stagione per partire alla grande in Bahrein. La nuova livrea è fantastica e sono sicuro che i fan la adoreranno tanto quanto me”.

“Tutti in fabbrica hanno lavorato duramente in bassa stagione e non vedo l’ora di mettermi al volante della vettura 2024 per sfidare i nostri concorrenti verso la testa della griglia”.

Piastri ha dichiarato: “La livrea del 2024 è davvero fantastica e non vedo l’ora di correre con i colori iconici della McLaren per una seconda stagione. Ho creato dei ricordi speciali con la squadra nel mio anno da rookie, assicurandomi due podi e una vittoria nella Sprint.

Lavorerò duro insieme a tutta la squadra per portare questi risultati all’inizio della nuova stagione e competere bene con i nostri concorrenti per dare ai tifosi momenti più memorabili.”