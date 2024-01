Gene Haas imbarazzato per le prestazioni del team

A seguito della sostituzione di Guenther Steiner, il boss della scuderia, Gene Haas vuole vederci chiaro in merito alle prestazioni del team

Qualcosa non quadra, almeno non per la Haas. Con la chiusura di questo 2023 la scuderia ha visto un altro anno ricco di insuccessi. Ma come mai ? Questo è il rompicapo a cui è sottoposto da circa 3 stagioni il boss del team, Gene Haas in merito alle prestazioni. Nonostante i piloti di esperienza , e la sua vicinanza con l’eccellenza Ferrari, qualcosa sembra ancora non quadrare. Dopo la sostituzione di Guenther Steiner, il boss americano ha deciso per la promozione del capo del reparto degli ingegneri: Ayao Komatsu

Dopo l’addio molto sentito all’interno del paddock, Gene Haas si è aperto ai microfoni della stampa, per parlare di quanto sta accadendo. “Ferrari è ottima per noi. Sono stati con noi fin dall’inizio, sono capaci di costruire motori incredibili. Le loro sospensioni sono incredibilmente buone. Utilizziamo anche molti software provenienti da Ferrari, funzionano molto bene.” In seguito, il boss della Haas parla di come la collaborazione con Ferrari sia molto decisiva, soprattutto in vista di un Red Bull sempre più competitiva e perfezionista.

“Il loro supporto ci è molto d’aiuto. Sono abbastanza imbarazzato dai risultati che abbiamo ottenuto , non siamo riusciti a fare di più nonostante tutte le carte in regola. Ma aldilà di tutto, voglio continuare a fidarmi e a ottenere vantaggi delle ottime risorse che ci stanno concedendo, e che molti team non hanno l’occasione di avere. Certo, le cose stanno diventando man mano sempre più interessanti, e la Red Bull sta diventando sempre più competitiva. Stiamo vedendo anche come la loro relazione stia crescendo con AlphaTauri. Sarà interessante vedere come si evolverà il tutto. Quindi diciamo che avere un partner come Ferrari sarà importante”, conclude infine il boss americano della Haas.