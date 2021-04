Marko: “Perez e Verstappen sono allo stesso livello”

Nonostante il primo weekend stagionale sia iniziato in salita, Marko crede che Perez sia allo stesso livello di Vertsappen

Nel primo GP stagionale, che coincideva anche con la prima gara di Perez in Red Bull, il messicano ha dato prova della sua solidità. Non è stato un weekend semplicissimo, ma i vertici del team sono entusiasti dei risultati ottenuti. In qualifica ha conquistato l’11esima posizione, mancando di poco l’entrata nella Q3. Invece, domenica, è stato costretto a partire dalla pit-lane a seguito di un problema riscontrato durante il giro di formazione. Nonostante la gara fosse iniziata in salita, il nuovo arrivato è riuscito a mettere in mostra i suoi punti di forza risalendo la classifica, sorpasso dopo sorpasso.

Il messicano non è certo passato inosservato agli occhi del consigliere austraico, che ha sottolineato il suo rapido adattamento alla macchina. Dopo aver analizzato i passi gara dei due piloti, ha evidenziato la loro somiglianza. Ai colleghi di Formel1, Helmut Marko ha così riferito: “La velocità in gara di Perez è allo stesso livello di Verstappen. Quando aveva aria pulita, ha fatto gli stessi tempi. Fin qua tutto bene. Purtroppo non è stato così anche in qualifica”.

Marko ha spiegato dove Perez avrebbe potuto migliorare per avvicinarsi al compagno, ma è sicuro che riuscirà ad ottenere tempi simili a quelli di Verstappen negli appuntamenti futuri. Infatti, ha continuato: “La cosa positiva è stata che ha perso la maggior parte del tempo in curva 1. Già durante i test era così. Nel settore 3 era mediamente più veloce di Max. L’unico problema è che dovrà mettere insieme il giro completo. Siamo però convinti che sarà molto vicino all’olandese anche in qualifica”.

MARKO: “TSUNODA É UN DIAMANTE GREZZO”

L’osservato speciale in casa Red Bull è stato il giovanissimo talento giapponese, che ha fatto il suo esordio domenica in Formula 1. Stiamo parlando del rookie Yuki Tsunoda, che ci ha regalato spettacolari lotte con i veterani della Massima Serie. Il pilota dell’AlphaTauri ha avuto una qualifica difficile, ma in gara è riuscito ad entrare in zona punti.

Il consulente austriaco chiede calma e pazienza per dargli modo di crescere prima di dargli la possibilità di entrare in Red Bull. Ai colleghi ha così dichiarato: “Aspettiamo e vediamo. Abbiamo corso solo la prima di 23 gare, dobbiamo vedere come si sviluppa. Abbiamo un incredibile diamante grezzo. Vedremo la sua evoluzione e prendere le nostre scelte in modo tempestivo”.

Troppo presto per fare giudizi, vero, ma come dice anche il proverbio “chi ben comincia è a metà dell’opera”.