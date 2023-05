Marko: “De Vries? Lawson e Iwasa possibili sostituti”

Tornando sulla questione legata a Nyck De Vries, Helmut Marko ha spiegato come stanno le cose. Nessun cambiamento per ora, ma l’olandese dovrà darsi da fare per evitare di essere sostituto in corsa da uno dei piloti del vivaio Red Bull

Negli ultimi giorni si è tanto parlato della precaria situazione di Nyck De Vries in AlphaTauri. Dopo appena cinque Gran Premi, il pilota olandese sarebbe stato già redarguito dai vertici della squadra per le sue deludenti prestazioni soprattutto se messe a paragone con quelle di Yuki Tsunoda, che con una monoposto non eccellentissima è stato in grado di andare a punti in due occasioni. All’inizio si è sentito fare il nome di Daniel Ricciardo, ma a f1-insider.com Helmut Marko ha spiegato che in caso il sostituto sarebbe uno dei ragazzi del vivaio Red Bull.

“Nelle prossime tre gare non succederà nulla. Abbiamo parlato con De Vries e lui è d’accordo con noi: deve migliorare. La distanza dal compagno di squadra è troppo grande. Per usare un gergo proveniente dal mondo del calcio, Nyck ha ricevuto un cartellino giallo, e non uno rosso. Se migliora, non ci saranno problemi”, le parole dell’ottantenne. “Se le cose dovessero andare per il peggio, ripiegheremo fra i nostri giovani talenti. La scelta potrebbe ricadere su Liam Lawson come su Ayumu Iwasa“.

Dopo un paio d’anni passati in Formula 2, Lawson è attualmente impiegato nella Super Formula giapponese dove sta facendo bene. Mentre Iwasa corre per la Dams nella categoria cadetta, dove finora in questo 2023 è riuscito a vincere nella Sprint di Jeddah e nella Feature a Melbourne.

Nessuna possibilità di inserirsi per Mick Schumacher, legato da un contratto come terzo pilota con la Mercedes. “È un pilota Mercedes e ingaggiarlo non rientra nei nostri piani. È Toto Wolff il responsabile per lui”. Al massimo il tedesco potrebbe infilarsi in Williams al posto di Logan Sargeant. James Vowles non sembrerebbe entusiasta dell’americano, motivo per cui se dovesse saltare è probabile che il team principal austriaco spinga per ritorno in Formula 1 del classe ’99.