GP Australia: sará Melbourne la sede della trentatreesima vittoria di Alonso?

Alonso potrebbe confermare la tradizione secondo cui il podio numero 101 rappresenterebbe una vittoria. Avrá scelto l’Australia come GP privilegiato?

Non ci sono dubbi sul fatto che Alonso stia dominando la scena della stagione F1 2023. I suoi ultimi risultati lasciano ben sperare sulla possibilitá che l’asturiano possa ottenere la sua trentatreesima vittoria proprio in Australia. Secondo una curiosa equazione che associerebbe il podio numero 101 a una vittoria, il nuovo pilota dell’Aston Martin potrebbe portare avanti la tradizione.

Finora nella storia della Formula 1 sono stati ben cinque i casi in cui il podio 101 di un pilota ha significato anche una vittoria. Il primo a trasformare il suo podio 101 in vittoria è stato Alain Prost. Il mitico professore vinse il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone nel 1993 per raggiungere questo obiettivo.

Poi sarebbe successo lo stesso con Michael Schumacher. Il pilota tedesco ottenne il podio 101 a Imola, al Gran Premio di San Marino della stagione 2002 e, ancora una volta, fu un trionfo. Segue Lewis Hamilton che, con la vittoria al Gran Premio d’America sul circuito di Austin, si é unito a quel gruppo di piloti che hanno sempre trasformato il loro podio 101 in trionfo.

Sebastian Vettel fece lo stesso due anni dopo, quando portó la sua Ferrari in vetta, al Gran Premio del Bahrain 2018. Infine, quello stesso anno Raikkonen vinse al Gran Premio degli Stati Uniti, celebrato sul Circuito delle Americhe confermato il suo 101eismo podio.

Sará la volta buona anche per Alonso?

Questo inizio di stagione potrebbe dirsi davvero fortunato se Alonso confermasse questa curiosa statistica… L’asturiano ha tutte le carte in regola per farlo e il fatto interessante é che l’Australia potrebbe essere il posto perfetto. Perché?

É noto che il circuito di Melbourne non sia molto favorevole alla Red Bull. Da quando la tecnologia ibrida é arrivata in Formula 1, il team della famosa bevanda energetica non ha vinto né conquistato la pole. Ricorderemo, per esempio, che lo scorso anno Verstappen fu costretto a ritirarsi… Sará dunque la volta buona per Fernando? Il sesto pilota ad avere raggiunto i 100 podi potrebbe ancora regalarci emozioni…