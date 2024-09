Mantieni sempre pulito il puntino rosso sugli pneumatici | Ecco perché è essenziale che tu lo faccia

Hai presenti il puntino rosso che c’è sui tuoi pneumatici? Devi tenerlo sempre pulito, si tratta di un’attenzione importante.

I pneumatici sono uno degli elementi più importanti per la nostra automobile, peccato che spesso non gli si riserva l’attenzione che realmente meritano. Mantenerli costantemente in buona salute si rivela estremamente importante per evitare di correre rischi in strada.

La qualità dei nostri pneumatici si rivela veramente molto importante per le performance in strada della vettura. Il mercato ci propone numerose possibilità quando si tratta di pneumatici, un gran numero di marchi differenti, tipologie diverse che si basano sulla divisione in estive, invernali e 4 stagioni, oltre che sulla capacità di tenere velocità elevate, ovvero di consumare meno carburante.

Le numerose qualità che contraddistinguono i pneumatici rendono spesso difficile la scelta, salvo i casi in cui non si sia fedelissimi a una specifica azienda produttrice. Se sei un esperto automobilista saprai molto bene che sul tuo pneumatico, qualsiasi tipologia tu abbia scelto, è presente un segno rosso.

Ecco, proprio quel piccolo puntino rosso, dovresti impegnarti a tenerlo sempre pulito per non avere spiacevoli sorprese. Cerchiamo allora di comprendere, innanzitutto cosa significa e inoltre perchè occorre tenerlo sempre ben visibile.

Avere cura dei pneumatici è veramente indispensabile

Come ben saprete, il consiglio che viene offerto dagli esperti di motori è quello di avere sempre cura dei pneumatici e del loro stato di salute. Tale importanza la si deve al compito che ad essi viene assegnato. Essendo l’unica parte della vettura a diretto contatto con l’asfalto è importante che se ne abbia cura.

Quindi non solo si procede al controllo della pressione, ma anche al grado di usura che essi presentano, oltre a capire se esse presentano delle irregolarità nella forma o una deformazione. Tutto questo è importante sempre nella prospettiva di una maggiore sicurezza in strada. Ma in tutto questo, cosa c’entra il puntino rosso?

Il punto rosso sulle ruote sempre pulito, ecco il motivo

Quel punto rosso è veramente molto importante. Posizionato sul fianco del pneumatico, può essere un punto o un triangolo, la sua funzione è quella di permettere, al momento del cambio gomme, di capire qual è il lato giusto per il montaggio. Esso non solo indica il punto più rigido del pneumatico, ma è anche fondamentale per l’equilibratura.

Per tutti questi motivi è importante che il punto rosso non venga mai coperto. Se risulta essere troppo consumato, probabilmente è il momento di un cambio.