La maniglia della portiera nasconde questo sportellino segreto | Nessuno sa di averlo ma ti toglie dai guai seri

Senza limiti i miglioramenti apportati dalla tecnologia sulle auto. Ora addirittura uno sportellino segreto dentro la maniglia della portiera.

L’implementazione della tecnologia sulle auto sta raggiungendo miglioramenti mai visti prima. Ormai una vettura non solo è dotata di qualsiasi tipologia di confort: trasforma il cruscotto in pratica in uno smartphone gigante, permette qualsiasi funzionalità al conducente.

E che dire dell’apertura a distanza tramite il telecomando che agisce sulla chiusura centralizzata, se prima era un’eccezione di poche vetture, adesso una regola, è già molto diffusa nella maggior parte delle auto. Un vero e proprio upgrade.

Il “telecomando intelligente”, con annessa possibilità di chiudere lo sportello direttamente con lo smartphone, ovviamente utilizzando un’applicazione apposita rilasciando direttamente da un brand automobilistico, è una svolta.

Con quel telecomando un automobilista può aprire o chiudere tutte le portiere dell’auto contemporaneamente, basta premere un pulsante del telecomando stesso, addirittura in certi casi non c’è bisogno neanche di spingerlo quel pulsante, l’importante è stare in prossimità della vettura.

Una domanda che sorge spontanea

Fin qui tutto fantastica, ma una domanda sorge spontanea. Cosa succede se all’improvviso questo telecomando non funziona perché si è rotto o perché, più comunemente, ha le batterie scariche? Nell’era tech ogni domanda ha una risposta. Ogni problema, una soluzione.

Sebbene nessuna porta possa vedere una serratura tradizionale dove inserire la chiave, alcuni veicoli nascondono un segreto che ti permetterà di aprirla e accedervi. Basta aguzzare la vista e concentrarsi sul rivestimento sulla maniglia dello sportello stesso.

Et voilà, il gioco è fatto

In alcune vetture, sotto la copertura della maniglia dello sportello dove sale l’automobilista, si cela una serratura tradizionale. La benedetta serratura tradizionale, quella che funziona sempre, a patto che si inserisca la chiave. Per accedervi, però, la prima cosa che dovete fare è togliere la chiave tradizionale dal telecomando, scoperchiando il rivestimento. Una volta che si ha la chiave in mano e la fessura è visibile, basterà inserire la keys nell’apposita fessura, come è stato sempre fatto in passato.

Successivamente è necessario aprire la maniglia della porta affinché si adatti correttamente. Praticamente funziona in tutti i modelli alla stessa maniera. Et voilà, il gioco è fatto. Con un consiglio annesso. La vecchia usanza del duplicato è più performante del trascorrere del tempo. Così, in caso di smarrimento o furto, almeno potremmo aprire l’auto, sbrigandoci ad andare a esporre denuncia. OK, un duplicato costa 300-400 euro, ma alla fine chi più spende, meno spende.