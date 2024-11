Malfunzionamento ADAS: danni a carico dell’officina in caso di incidente | Avrebbero dovuto controllare i sensori

Se gli ADAS funzionano male, i danni sono tutti a carico dell’officina se si è coinvolti in un incidente. Occorre controllare i sensori.

Dallo scorso luglio per tutte le case automobilistiche è obbligatorio inserire all’interno delle vetture quelli che comunemente vengono chiamati ADAS. Ci si riferisce a tutte quelle funzionalità che permettono di avere una guida più sicura.

Li chiamano assistenti alla guida e in buona sostanza, sono stati inseriti nel mondo automobilistico, affinché si possa evitare il maggior numero di incidenti.

Semplice immaginare come il loro inserimento all’interno delle vetture crei non poche problematiche nel momento della manutenzione. Attualmente i meccanici hanno bisogno di aggiornare la loro preparazione, affinché siano in grado di offrire un servizio che sia efficace.

Nell’attesa che la preparazione di ogni singolo esperto venga uniformata, il rischio che durante una normale manutenzione non vengano calibrati i valori corretti per l’utilizzo dei sistemi di sicurezza.

Gli ADAS e i primi grattacapi

Il mondo automobilistico negli ultimi anni è cambiato in maniera radicale.come se non bastassero le automobili elettriche a complicare la vita dei meccanici, ci sono messi anche questi ADAS. Si tratta di implementazioni che ovviamente aiutano l’automobilista, che gli permettono di godere di una guida molto più sicura è una maggiore facilità nella gestione della propria automobile. Ma mettono in grande difficoltà coloro che erano gli aspetti della riparazione, ovvero i meccanici e i carrozzieri. Non sono state poche le lamentele arrivate fino ad oggi, da parte di chi ha portato la propria automobile in Assistenza, per poi poterla ritirare dopo giorni e giorni, semplicemente perché colui che doveva essere l’esperto non riusciva a trovare la maniera per riparare la vettura.

Purtroppo occorre riconoscere che la grande quantità di sensori che sono stati inseriti all’interno delle vetture, pur via delle implementazioni tecnologiche, hanno fatto in modo di rendere molto più difficile il lavoro di ogni esperto.

Attenzione alla sostituzione del parabrezza

Un esperto spagnolo di motori, quale, Angel Gaitan, raccomanda di prestare particolari attenzione nel momento in cui si provvede alla sostituzione del parabrezza, o qualsiasi altra riparazione, che potrebbe influenzare i sensori di corsia delle automobili. Questi sono come gli occhi della vettura, e se non funziona correttamente si rischia di uscire di strada ed essere causa di incidenti.

Nel momento in cui si provvedono a riparazione nella zona dell’automobile in cui essi sono presenti, è indispensabile andare a calibrare i sensori. Azione che dovrebbe essere compiuta come manutenzione regolare della vettura.