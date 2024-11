Guida sotto effetto di farmaci: sanzione da capogiro per una semplice tachipirina | Non metterti al volante per nessuna ragione se hai l’influenza

Attenzione ai farmaci che assumete prima di guidare, in quanto basta poco per prendere una multa da capogiro. Meglio non mettersi al volante in questa condizione.

Il nuovo Codice della Strada è ufficialmente legge, motivo per cui i guidatori dovranno leggerlo con attenzione, perché molte norme sono rimaste le medesime mentre altre sono state aggiornati, come per esempio gli articoli in riferimento alla guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, all’eccesso di velocità, ai monopattini o alla guida con lo smartphone e così via.

Le pene sono ancora più pesanti rispetto a quelle di prima, motivo per cui, fareste meglio a seguire alla lettera il regolamento, in quanto due multe per eccesso di velocità prese nello stesso anno, vi potrebbero far sospendere la patente ed è solo una delle tante novità previste.

In merito alla guida sotto l’effetto di farmaci, molti sottovalutano questo scenario, ma fate attenzione perché nel CdS è previsto anche questo. Anche una semplice tachipirina potrà farvi prendere una multa salata? Scopriamolo insieme.

Novità in merito alla guida sotto l’effetto di stupefacenti

Prima di trattare le sanzioni relative alla guida sotto gli effetti dei farmaci, che per certi aspetti è simile a quella sotto l’effetto di droghe, proprio perché la sintomatologia, con alcune medicine è quasi la medesima, come per esempio sonnolenza e spossatezza generale, volevamo trattare quelle relative alla guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Il nuovo Codice della Strada cambia tutto, in quanto gli agenti non hanno più bisogno della positività al requisito di “stato di alterazione” per definire questo reato, in quanto gli basterà ottenere la positività al test, per accertare la presenza di sostanze illegali nell’organismo. Il guidatore sarà sottoposto a un test sul posto o sarà accompagnato nelle strutture idonee, qualora ci fosse l’impossibilità di sottoporlo in strada. Se l’esito sarà appunto positivo, il guidatore dovrà dire addio per almeno 3 anni alla patente, qualora venissero accertatate la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue.

La guida sotto l’effetto di farmaci

Il discorso della guida sotto l’effetto di farmaci è quasi identico a quello sotto l’effetto di stupefacenti, in quanto ci sono alcuni medicinali, come per esempio quelli a base di oppiacei che rilasciano la stessa sintomatologia. Se dopo il test, dovesse essere accertata la positività ad alcuni farmaci, potreste prendere una multa di 1500 euro o 3000 euro qualora doveste provocare un incidente.

D’altronde nel bugiardino dei farmaci, c’è scritto in maniera evidente, se dopo l’assunzione si può o meno guidare. Quindi meglio fare attenzione, perché anche una tachipirina se segnalata, può farvi prendere la multa.