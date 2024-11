Auto usata, fai bene attenzione al dettaglio sul libretto | Se manca questo dato paghi 422€ in più

Se decidi di comprare un’auto usata, allora devi fare attenzione a questo dettaglio, se il dato manca, la multa è di 422 euro.

Il mercato delle auto usate, continua ad andare a gonfie vele, a dispetto di un mercato delle auto nuove, che sembra essere fermo da ormai troppo tempo. Non sono poche case automobilistiche che hanno dovuto abbassare quelli che erano i risultati da ottenere nell’arco di un tempo massimo.

Attualmente molti automobilisti, per via dei prezzi troppo elevati delle vetture nuove, decidono di acquistarle di seconda mano. Effettivamente si tratta di una scelta che potrebbe permettere di avere tra le mani un vero affare, con auto in ottime condizioni a prezzi veramente stracciati.

Ma più riprese è stato indispensabile ricordare agli automobilisti che nel momento in cui se decide di acquistare un’auto usata, è opportuno provvedere ad alcuni controlli specifici.

Se andare a verificare alcuni elementi di carrozzeria interni è importante, lo è ancora di più controllare il libretto.

Il mercato delle auto usate e le sue insidie

Purtroppo occorre sottolineare come il mercato delle auto usate, effettivamente, nasconda particolari insidie. Non sono pochi furbetti che cercano di propinare automobili che in realtà non sono efficienti come invece vorrebbero far credere. Questo è il motivo per cui si richiede all’automobilista una particolare attenzione nel momento in cui decide di procedere con il mercato di second hand. Controllare la carrozzeria, permetterebbe di evitare l’acquisto di automobili incidentate, allo stesso modo guardare attentamente l’usura interna della vettura permette di verificare che effettivamente il contachilometri non dica una bugia.

Ma nell’ultimo periodo, sono state segnalate altre tipologie di truffe. Sappiamo bene che nel caso in cui vengano apportate delle modifiche alla vettura, esse devono essere segnalate. Nel caso in cui questo non avvenga, si rischiano delle multe molto salate.

Attenzione al libretto di circolazione

Nel momento in cui si provvede a modificare parte strutturale dell’automobile, esse devono essere revisionate e quindi omologate. La loro indicazione avviene sul libretto di circolazione, che deve essere regolarmente portato con sé ogni volta che si utilizza la vettura. Può capitare che nel caso in cui si acquisti un’automobile usata, su cui sono state fatte delle modifiche, queste non siano state registrate e si tratta di un problema non indifferente.

Nel caso in cui si venga sorpresi al posto di blocco con un’auto modificata, ma di ciò non sia stata data indicazione, si rischia una multa di 422 €. Questo vale tanto per le modifiche non consentite che quindi non dovrebbero essere fatte, quanto quelle consentite ma che andavano registrate presso la motorizzazione.