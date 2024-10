Luci adattive, spegnile subito: da oggi rischi 173€ se usi questa funzione

Spegni subito le luci ad attive della tua automobile, da questo momento in poi i rischi ben 173 € di multa se utilizzi questa funzione.

Il sistema di illuminazione delle nostre vetture, è uno degli elementi più importanti per quello che riguarda la sicurezza stradale.esso ci permette di avere una strada estremamente visibile, evitando di trovarci di fronte ad angoli bui.

Ovviamente il codice della strada, anche in questo caso interviene per spiegare in maniera precisa, in che modo occorre utilizzare le luci della nostra automobile, per evitare di essere un pericolo in strada. Come ben sappiamo, il sistema di illuminazione è uno degli elementi che viene controllato nel momento della revisione periodica alla nostra automobile.

Il codice della strada impone delle regole sia per quello che riguarda l’utilizzo delle luci stesse, sia per quello che riguarda la tipologia di lampadine, che possono essere utilizzate in strada senza creare disturbo agli altri automobilisti.

Lo sviluppo tecnologico delle automobili ha fatto in modo che essi intervenisse anche sulle luci. Ecco che quindi tra gli optional che maggiormente sono graditi all’interno delle macchine nuove, ci sono quelle che vengono chiamate le luci automatiche o ad attive. Un sistema di illuminazione perfetto per tutti gli automobilisti occorre fare attenzione a un particolare.

Cosa ci dice il codice della strada

L’articolo 153 del codice della strada, indica che l’automobilista in città ha dei precisi obblighi di accensione delle luci di posizione, della targa e dei proiettori anabbaglianti.a mezz’ora dal tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie in caso di nebbia, caduta di neve, forte viaggia o se la visibilità comunque si rivela essere scarsa.

Inoltre, le luci di posizione devono essere sempre accese sulla rete stradale extraurbana, ovvero sulla autostrade, le strade extraurbane che siano principali o secondarie.in tutto questo sembra che le luci automatiche potrebbero essere veramente molto comode, ma c’è un rischio nascosto che in pochi conoscono.

Attenzione a questo particolare

Poniamo il caso di un giorno di nebbia nelle ore diurne, l’automobile crederà che la strada sia sufficientemente illuminata, e per il guidatore sarà come guidare affari spenti, perché probabilmente l’illuminazione non sarà sufficiente.

Quindi, nonostante le luci automatiche siano veramente molto comode, occorre comunque prestare attenzione a quelle che sono le impostazioni che vengono utilizzate dall’automobile. Solo in questo modo si avrà la certezza di una guida estremamente sicura.