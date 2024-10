Lo studio conferma, questo è il limite ‘accettabile’ di spesa per una riparazione in officina | Se lo superi ti conviene rottamare

Adesso c’è uno studio a confermarlo, se per un guasto superi una certa spesa allora non hai nessuna convenienza ad andare in officina.

Potrebbe capitare veramente a chiunque, l’automobile che ha bisogno di essere portata in officina per un guasto e scoprire che purtroppo la spesa da affrontare è molto più elevata di quello che si potesse almeno sperare. A riguardo ci sarebbero addirittura degli studi in grado di dirci quando effettivamente vale la pena andare a riparare la propria vettura.

Purtroppo spesso la rottura dell’automobile finisce per essere così importante da richiedere una spesa che risulta addirittura superiore a quello che è il valore della vettura spessa.

Si tratta di elementi che occorre valutare nel momento in cui ci si rivolge a un’autofficina per riuscire ad avere di nuovo un’automobile perfettamente funzionante. Ovviamente ci si riferisce ad interventi che esulano da quella che è la manutenzione ordinaria dell’automobile e che possono essere causate da una serie di imprevisti.

Allora cerchiamo di fare chiarezza e di comprendere quando è opportuno prevedere con la riparazione della macchina e quando invece, sarebbe meglio lasciar perdere tutto e decidere di acquistare una vettura nuova. Ovviamente cercando di valutare quelli che sono i machi più affidabili.

Ci sono case automobilistiche veramente affidabili

Probabilmente nel momento in cui ci si appresta a scegliere un’automobile occorrerebbe anche andare a valutare quella che è la storia di affidabilità della casa automobilistica. Ci sono alcune aziende che storicamente sono in grado di offrire vetture estremamente efficienti e soprattutto affidabili.

In una classifica di 10 case automobilistiche, al primo posto per affidabilità c’è sicuramente Toyota, Volkswagen, Ford e poi Honda, Volvo, BMW, Audi, Mercedes, Nissan e infine Hyundai. Questa la classifica delle auto che sarebbero in grado di nascondere meno problematiche ai loro proprietari.

La somma che non dovresti mai spendere

Secondo studi specifici sembra che nel caso in cui si debba spendere una cifra ingente per la riparazione dell’automobile, sarebbe più conveniente procedere con l’acquisto di una nuova macchina. In media sembra che gli automobilisti siano portati a pensare all’acquisto di una nuova automobile nel caso in cui la riparazione dovesse costare più di 900 euro.

Ovviamente occorrerà pensare alla tipologia di automobile e al suo valore, prima di prendere qualsiasi decisione.