Questo è il SUV ibrido più economico sul mercato | A meno di questo prezzo non ne trovi

Cerchi un SUV ibrido che non svuoti il tuo portafoglio? Con un prezzo di partenza di soli 20.490€, questo modello si posiziona come il SUV ibrido più accessibile sul mercato

Rivoluzione elettrica a portata di tutti. MG, il marchio cinese che sta conquistando l’Europa, ha fatto centro ancora una volta con la sua ZS EV. Questo SUV compatto si posiziona come una delle opzioni più interessanti per chi desidera abbracciare la mobilità sostenibile senza rinunciare a un design accattivante e alla tecnologia. Si tratta di un SUV ibrido dal prezzo estremamente competitivo, a partire da soli 20.490 euro.

Questa cifra la colloca come uno dei SUV elettrici più economici sul mercato, sfatando il mito che i veicoli a batteria siano destinati solo a una nicchia di consumatori. Inoltre, approfittando degli incentivi statali e regionali, il prezzo finale della ZS EV può diventare ancora più conveniente, rendendola ancora più accessibile.

Sotto il cofano della ZS EV pulsa un cuore termico ed elettrico per un totale di 194 cavalli, in grado di garantire accelerazioni brucianti: da 0 a 100 km/h in soli 8,7 secondi. Ma la vera novità è il cambio automatico a tre velocità, che ottimizza la coppia e l’erogazione di potenza, offrendo un’esperienza di guida fluida e coinvolgente.

Con un’autonomia che supera i 400 km nel ciclo WLTP, la ZS EV copre agevolmente gli spostamenti quotidiani e anche i viaggi fuori porta, senza l’ansia da ricarica.

Un’offerta completa

Con un’offerta così completa e competitiva, la casa automobilistica cinese sta democratizzando la mobilità sostenibile, rendendola accessibile a un pubblico sempre più ampio. Il successo della MG ZS EV è un segnale chiaro di come il mercato dell’auto sia in rapida evoluzione. Sempre più persone scelgono di passare all’elettrico, attratte dai vantaggi in termini di costi di gestione, impatto ambientale e piacere di guida.

MG propone una vasta gamma di allestimenti, permettendo a ciascun cliente di personalizzare la propria auto in base alle proprie esigenze e budget. Il Design nel complesso è moderno e funzionale con linee fluide ed eleganti si uniscono a interni spaziosi e ben organizzati, per un’esperienza di guida confortevole e piacevole. Il bagagliaio, inoltre, offre un volume di carico più che sufficiente per le esigenze di una famiglia.

La ZS EV è dotata di una serie di sistemi di assistenza alla guida avanzati, come il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia e il riconoscimento dei segnali stradali, che rendono la guida più sicura e rilassante.