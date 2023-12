Lotta Hamilton-Alonso ad Abu Dhabi: una questione personale?

Nel corso dell’ultimo GP ad Abu Dhabi, i due campioni del mondo Hamilton e Alonso si sono a lungo sfidati per ottenere la posizione. Una lotta per certi versi pericolosa ed anche un po’ personale…

Hamilton e Alonso: un duo di campioni che ha forse ancora qualcosa in sospeso. Ad Abu Dhabi, nel corso dell’ultimo gran premio di stagione, i due si sono a lungo sfidati per ottenere la posizione e hanno cercato di sfruttare al massimo tutta la loro esperienza.

Alonso è uscito dalla pit lane davanti a Hamilton, ma l’asturiano ha alzato il piede. La sua difesa semplicemente non gli è piaciuta, perché ha cercato di farsi sorpassare dal britannico alla curva 5 in modo che Hamilton passasse per primo nella zona di DRS e quindi averlo per il rettilineo. Ma il sette volte campione, che aveva compreso rapidamente il trucco, non è caduto nella trappola. In effetti, ha protestato alla radio, ma i commissari hanno deciso che non era necessario intervenire.

Alla fine, Alonso termina in settima posizione, mentre Hamilton in nona. A questo proposito, Mark Webber analizza quanto accaduto dichiarando: “Anche il DRS stava giocando, Fernando stava cercando di manipolare il punto di rilevamento, ovviamente sono in attivazione in quel lungo rettilineo posteriore”, ha spiegato. “E quando andiamo con la telecamera onboard, vediamo che Fernando sta guardando allo specchio per molto tempo, è fuori pista, sta sollevando. Questo avrebbe potuto essere piuttosto imbarazzante, ma anche [era] un po’ pericoloso“, ha aggiunto.

I fantasmi del passato…

Sempre secondo Mark Webber, questa battaglia avrebbe un che di personale. I due piloti, infatti, sono vecchi conoscenti e hanno in mente molte battaglie nelle 14 stagioni che hanno condiviso, inclusa quella in cui erano compagni di box.

Lo spagnolo e il britannico hanno vissuto alcuni momenti di tensione nel corso della loro storia come rivali in Formula 1. Momenti complicati che risalgono al 2007, anno del debutto del sette volte campione, quando i due si sono incontrati alla McLaren. A quel tempo, le ‘lotte’ in pista e non solo finirono per creare attrito tra i due.

Le cose sono diverse dopo tanto tempo. Entrambi hanno un grande rispetto, cosa che hanno dimostrato sia in pista, quando coincidono e lasciano azioni brillanti, sia nei media. Anche se è vero che quando i due si uniscono, i ricordi possono essere a fior di pelle…