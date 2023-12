John Elkann risponde sul futuro di Leclerc e Sainz in Ferrari

John Elkann non ha dubbi: Charles Leclerc e Carlos Sainz rimarranno in Ferrari. L’annuncio del prolungamento dei contratti è solo questione di tempo

“Rimarranno sicuramente con noi”, ha detto Elkann all’Agenzia Italpress, sul futuro di Leclerc e Sainz in Ferrari. Dopo una stagione altalenante nei risultati e rumors sempre più insistenti che davano Leclerc lontano da Maranello e Sainz verso l’Audi per diventare pilota di punta della squadra, il presidente ha messo a tacere tutte le voci. È anche vero che, già dalla seconda parte della stagione, anche i due piloti si erano mossi per smentire i rumors

Il primo dei due era stato il pilota #55 che aveva ribadito davanti ai media la volontà e la fame di voler vincere in Ferrari. Della stessa linea anche il pilota monegasco, che più volte ha smentito le incessanti voci, ricordando come il suo sogno è diventare campione del mondo vestito di rosso. La coppia è ormai considerata un punto solido all’interna della squadra, che punta al 2024 per ridimensionare il risultato ” indomabile” visto in quella da poco conclusa da un super Max Verstappen e Red Bull.

Una stagione a due facce, che ha portato a qualcosa di grande

Un mondiale che sin dai testi pre-stagionali in Bahrain aveva fatto intuire sia al team che ai tifosi che sarebbe stato un inizio difficile per Ferrari. Dalla seconda parte della stagione, grazie all’enorme lavoro svolto a Maranello, iniziano dei piccoli ma significativi cambiamenti, che portano ad una sudata e meritata vittoria. Il trionfo di Carlos Sainz a Singapore è stato molto importante per l’intero team oltre che per il pilota spagnolo, reduce di una delle gare migliori della sua carriera.

La vittoria a Marina Bay ,più i diversi podi conquistati, hanno permesso a Ferrari di poter lottare con Mercedes per il secondo posto nella classifica costruttori. Un risultato sfumato ad Abu Dhabi, ma che fa comunque sorridere: Ferrari è riuscita a risalire in classifica a vista d’occhio, dimostrando come l’enorme lavoro in fabbrica abbia dato i suoi frutti. Adesso , a stagione conclusa, l’obiettivo è solo uno: riportare la squadra in alto ed essere colei che battaglierà con Red Bull nella stagione 2024.