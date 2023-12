Griglia 2024 al completo, Sargeant rinnovato in Williams

Prova del nove superata per il pilota della Williams, Logan Sargeant , con il suo sedile confermato nella griglia del 2024

Sargeant, pilota che nella sua carriera ha già collezionato una serie di vittorie nei campionati minori nel suo curriculum, vede il rinnovo del sedile con la Williams. Una stagione però piuttosto difficile per il rookie, che nel corso del campionato ha portato a casa solo un punto. Confronto da fare anche con il suo compagno di squadra, Albon, che nel 2023 è riuscito a portare a casa 27 punti. Il comunicato stampa della Williams, parla chiaro: la stagione da rookie ha solo dimostrato il potenziale e il talento di questo giovane pilota. Un progetto , che la Williams non intende abbandonare, e che vuole comunque ricordare come l’eccellenza sia frutto di un lento processo di crescita.

Le parole di Logan Sargeant

A questo punto, il comunicato stampa lascia spazio alle parole del pilota, soddisfatto di poter proseguire il suo percorso di crescita con il team. “Sono molto contento di poter continuare a far parte del progetto della scuderia della Williams anche per la stagione del 2024. È stato un percorso davvero entusiasmante fin ora con il team, sono molto grato per l’opportunità che mi è stata data , e di poter crescere come pilota in una squadra che è così dedita al suo lavoro. Abbiamo progetti interessanti per il futuro, e io non posso essere più felice di poter contribuire”.

Le parole del team principal

Ad aggiungere il suo punto di vista al comunicato stampa, è James Vowles , team principal che spiega il perché dietro la decisione. “Sono molto entusiasta di continuare questo percorso con Logan anche per il 2024. Logan ha dimostrato una bella dose di capacità , soprattutto quella di saper lavorare sotto pressione, rendendolo perfetto a lavorare nel team. Abbiamo molta fiducia nelle sue possibilità e credo che insieme riusciremo a raggiungere ancora più traguardi il prossimo anno. “