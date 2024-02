Livrea Visa Cash App: ritorno alla Toro Rosso

Visa Cash App RB pronta alla nuova stagione di Formula 1: i piloti svelano la monoposto sotto il cielo di Las Vegas

Con un rebranding che ha fatto discutere molto nei giorni precedenti, Alpha Tauri ufficializza la sua metamorfosi, cambiando il suo nome in Visa Cash App RB. Ma non è tutto, perchè la presentazione della livrea è avvenuta alle ore 22:30 a Las Vegas, 7:30 ore italiane. A presenziare l’evento c’è la presenza di entrambi i piloti e il rispettivo team principal francese, Laurent Mekies. Tuttavia, le immagini della livrea, sono già spuntate sul web quattro ore prima della sua ufficiale presentazione, scatenando le opinioni di tutti i tifosi e non.

La rivoluzione sembra nota a tutti: pance più strette , diverse anche le sospensioni. Per quanto riguarda l’estetica, c’è molto di cui parlare. Con un team intenzionato sempre di più ad avvicinarsi al quartier generale ‘Red Bull Racing’, la livrea abbandona la sua italianità, mostrando colori tutti nuovi. Per quanto riguarda gli sponsor, grazie a questo processo di metamorfosi, la scuderia “satellite” sembra aver guadagnato credibilità, rinnovando e accogliendo importanti partnership. Alcuni credono che sia un ritorno al passato con un chiaro riferimento a Toro Rosso, ma quali saranno le differenze a livello tecnico ?

Sospensioni anteriori cambiate, e focus sulle pance. Una versione più scavata, che si avvicina al concept della Red Bull. Non molte differenze invece in merito al cofano motore. Tuttavia, vogliamo ricordare ai nostri lettori come la vera prova del nove arriverà durante i test pre-stagionali in Bahrain. Durante le presentazioni infatti, viene messa in risalto principalmente la parte estetica, senza lasciare troppo spazio alla componente tecnica. Pertanto crediamo che la vera presentazione delle vetture avverrà in Bahrain, almeno parlando dell’aspetto tecnico.