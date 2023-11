Lia Block: nel 2024 correrà nella Williams Driver Academy

Lia Block si unisce alla Williams Driver Academy e correrà per ART nella F1 Academy del 2024

Il team Williams di Formula 1 ha annunciato che supporterà Lia Block nella stagione 2024 della F1 Academy mentre la diciassettenne americana si unisce al programma Driver Academy. Block, il cui defunto padre Ken ha costruito un enorme seguito, farà il suo debutto in monoposto con il team ART Grand Prix mentre la serie tutta al femminile stringe legami più stretti con la Formula 1.

Tutti e 10 i team di Formula 1 avranno un pilota nominato nella F1 Academy che correrà con i loro colori nel 2024.

La McLaren ha annunciato che Bianca Bustamante si unirà al suo programma di sviluppo piloti per il suo secondo anno, passando da Prema ad ART.

Block ha dichiarato: “Sono così entusiasta di unirmi alla Williams Driver Academy e di competere nella F1 Academy nel 2024! Questo è qualcosa che non avrei mai potuto sognare. Non vedo l’ora di abbracciare questa nuova esperienza e imparare il più possibile.”

Block ha iniziato a gareggiare nei rally a livello nazionale nel 2021 e ha vinto la classe Open a due ruote motrici nel campionato dell’American Rally Association.

Ha anche disputato quattro round del campionato Extreme E insieme a Timo Scheider per la Carl Cox Motorsport, ottenendo come miglior risultato il quinto posto in Sardegna, ed è entrata nella serie Nitrocross NEXT con sede negli Stati Uniti. Il capo del team Williams F1, James Vowles, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Lia alla Williams Racing come nostro pilota della F1 Academy per il 2024”.

“Lia ha già ottenuto risultati straordinari nel motorsport, ha un incredibile talento naturale, una mentalità da campione e la dedizione necessarie per portare al successo il suo viaggio nelle corse a ruote scoperte. Non vediamo l’ora di iniziare questo viaggio insieme”.

Il motorsport in continuo cambiamento

“Come squadra, siamo impegnati negli sforzi congiunti della Formula 1 e della F1 Academy per migliorare la rappresentanza femminile negli sport motoristici, e non vediamo l’ora di lavorare con Lia come parte fondamentale della Williams Racing Driver Academy.”

Block si unisce al pilota Indy NXT e tre volte campione della W Series Jamie Chadwick come secondo membro femminile della Driver Academy.

Anche Zak O’Sullivan, farà il suo debutto nelle FP1 con la Williams al Gran Premio di Abu Dhabi e passerà alla Formula 2 con ART l’anno prossimo. Franco Colapinto, invece passerà alla F2 con MP Motorsport, così come alla Formula 3 Luke Browning e Oliver Gray.