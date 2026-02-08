Lewis Hamilton “tornerà al vertice” secondo Usain Bolt

Usain Bolt ha parlato del pilota Ferrari in un’intervista esclusiva

Usain Bolt, considerato il più forte velocista nella storia dell’atletica leggera, ha parlato di Hamilton in un’intervista esclusiva durante la gara di Formula E a Miami. In occasione di un evento organizzato da uno degli sponsor principali, l’atleta ha insistito sul fatto che Lewis Hamilton tornerà “senza dubbio” ai vertici della Formula 1.

La stagione 2026 rappresenta un’occasione di riscatto per Hamilton, che punta a ripartire dopo un primo anno difficile in Ferrari. L’atleta giamaicano Usain Bolt afferma che i successi passati del pilota lo aiuteranno a ritrovare la strada verso l’apice di questo sport. Con il regolamento rivisto per la nuova stagione, il pilota britannico ha già dichiarato che le nuove vetture sono “più divertenti” da guidare, facendo sperare in un’inizio positivo. Hamilton ha registrato il giro più veloce dello shakedown di Barcellona secondo fonti non ufficiali.

Il 2025, prima stagione di Lewis Hamilton in Ferrari, si è rivelato difficile sotto molti punti di vista secondo il pilota. Il sette volte campione del mondo ha conquistato un solo podio in una gara sprint in tutto l’anno, ponendo così fine a una serie di 18 stagioni con almeno un podio in un Gran Premio.

Parlando di Hamilton con RacingNews365, Bolt ha dichiarato: “Sarà sempre difficile. Ma come persona che sa cosa serve per arrivarci, tornare alla ribalta sarà più facile per lui. Conosci già il lavoro dietro e sai cosa devi fare per arrivare di nuovo a quei risultati”. Gran parte delle difficoltà riscontrate da Hamilton sono state dovute all’adattamento a una squadra totalmente nuova. Dopo 12 anni in Mercedes, il campione britannico ha faticato per sentirsi a suo agio nella monoposto Ferrari.

Usain Bolt, grande sostenitore di Hamilton, si è espresso per supportarlo. “So che sarà difficile per lui,” ha dichiarato. “Gli ci vorranno almeno un paio d’anni per sentirsi davvero a suo agio con la Ferrari. Non vedo l’ora che arrivi quel momento”. Lewis Hamilton ha rotto con lo storico manager Marc Hynes in vista della nuova stagione di Formula 1. In collaborazione con un nuovo ingegnere di pista, l’obiettivo principale sarà dare una svolta definitiva alla sua carriera in Ferrari.