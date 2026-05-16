Monaco ePrix 2026: la tappa più prestigiosa del campionato

La Formula E, il campionato di vetture elettriche diventato celebre negli ultimi anni, arriva a Monaco con due gare che alzano le aspettative. Ed infatti, ciò che andrà in scena questo weekend, sarà valido per il nono e decimo round della stagione, con aspettative e colpi di scena assicurati. Il principato si presta dunque all’attesissimo evento, con una competizione che potrebbe influenzare, e non poco, le sorti del campionato.

Ciò che sappiamo è che la competizione di auto elettriche si sta evolvendo nel corso di questi anni, diventando sempre più competitiva ed attirando fan da tutto il mondo. Anche in questo Gp, sarà presente il Pit Boost nella prima gara, la quale prevede un giro in più rispetto alla seconda. L’evento di punta del calendario elettrico si mostra inoltre, un’importante opportunità di accumulare punti importanti in campionato. Ma si sa, le strade strette del principato non lasciano spazio ad errori. Sarà dunque importante elaborare una strategia sostenibile per tutta la durata della gara, che sfrutti al meglio le potenzialità del tracciato.

Cresce la curiosità per la Formula E: presenti anche alcuni piloti della massima categoria

In un periodo di cambiamento, che tende sempre più verso l’elettrico, cresce la curiosità nei confronti del campionato di Formula E. Infatti, sono attesi sul circuito monegasco, oltre ad alcuni vip dello sport e non solo, anche piloti di Formula 1. Primo fra tutti Ollie Bearman, presente già da ieri nel principato. Come dichiarato dal CEO di Formula E Jeff Dodds, molti lo hanno contattato per chiedere di assistere all’evento. Dodds ha inoltre continuato esprimendo la sua gratitudine per la crescente curiosità verso questo mondo, ma anche raccontando che Bearman ne è un vero appassionato. Non resta dunque che attendere le gare di Monaco e vedere chi altro si aggiungerà all’inglese in vista di una competizione dove, per una volta, saranno solo spettatori.