Cadillac 2026: la livrea che sorprende il Circus

Cadillac mostra la livrea ufficiale 2026 durante il Super Bowl

Cadillac ha svelato la livrea ufficiale 2026, mostrando per la prima volta al mondo l’identità della propria monoposto. La presentazione è avvenuta in un contesto simbolico come il Super Bowl, scelto per lanciare il brand su scala globale. Un debutto che segna l’ingresso ufficiale del marchio americano nel Circus, con una vettura motorizzata Ferrari. La livrea diventa così il manifesto visivo di un progetto che guarda alla nuova era della Formula 1.

Livrea 2026 a due facce: Cadillac tra modernità e tradizione in Formula 1

Cadillac presenta una livrea inedita a due facce per la stagione 2026. Il lato sinistro è bianco, quello destro nero. Questo dettaglio cattura subito l’attenzione e sottolinea la personalità audace del team. La monoposto non ha ancora un nome ufficiale. Diventa però il manifesto visivo dei valori del marchio americano, combinando modernità e rispetto per la tradizione della Formula 1.

“Questa livrea rappresenta molto più di una semplice colorazione”, spiega Dan Towriss, CEO di Cadillac. “Rappresenta chi siamo e cosa portiamo in Formula 1. Ogni dettaglio è intenzionale: audace, moderno e inconfondibilmente americano, rispettando l’eredità e la precisione dello sport”. Anche Graeme Lowdon, Team Principal, sottolinea l’importanza del reveal: “Siamo un team costruito su ambizione e innovazione. Presentare la nostra livrea durante uno degli eventi sportivi più iconici al mondo dimostra il nostro approccio unico e globale”.

I partner e gli sponsor della nuova monoposto

La livrea 2026 del marchio americano ospita una selezione di sponsor internazionali. Sulle pance figura TWG Motorsports, proprietario della squadra. Sull’ala posteriore compare il logo di IFS, azienda svedese di software. I bargeboard accolgono i marchi Jim Beam e Claro, storici partner di Sergio Perez. Telcel è presente in modo discreto davanti all’abitacolo, mentre sul muso spicca Tommy Hilfiger. La scelta di svelare la livrea ufficiale durante il Super Bowl e a Times Square non è casuale. Il team mira a collegare sport, cultura e intrattenimento. L’obiettivo è creare un legame con i fan ben oltre il paddock e lanciare il brand su scala globale.

Piloti esperti al volante della scuderia americana

Il team americano schiera due piloti di grande esperienza: Valtteri Bottas e Sergio Perez. Entrambi tornano in griglia dopo aver saltato la stagione 2025. Il team è guidato da Graeme Lowdon, ex team principal di Manor e Marussia. Lowdon porta con sé una lunga esperienza nella gestione di squadre di Formula 1. Insieme, Bottas e Perez vantano un notevole palmarès: 16 vittorie, 23 pole position e 106 podi complessivi. Bottas ha ottenuto la maggior parte dei successi durante il periodo alla Mercedes, squadra dominante dal 2014 al 2021. Questa combinazione di talento e esperienza rende la scuderia americana una squadra da seguire fin dal debutto.

Cadillac si prepara ai test pre-stagionali in Bahrain

Cadillac si prepara al debutto con la prima sessione di test ufficiali in Bahrain. Questi test si terranno dall’11 al 13 febbraio al Bahrain International Circuit. Si tratta della prima delle due sessioni ufficiali in Bahrain, dopo i test a Barcellona a fine gennaio. Con il debutto sempre più vicino, la livrea diventa il primo segnale della nuova era Cadillac in Formula 1. Il progetto è ambizioso e punta a lasciare un segno nel Circus già dal 2026. La scuderia americana è pronta a farsi notare in pista e fuori, combinando innovazione tecnica, design distintivo e strategia comunicativa globale.