Leclerc nel mirino di altre scuderie?

Il pilota monegasco appare frustrato: le scadenti prestazioni della SF-23 hanno messo diverse scuderie alla caccia di Leclerc

Il vincitore di Le Mans Richard Bradley, deluso dai pochi progressi della Ferrari, ritiene che molte scuderie sarebbero interessate a Charles Leclerc, inclusa Mercedes. Il monegasco, dopo il secondo posto dell’anno scorso, sperava di lottare per il titolo, ma durante i test pre-stagionali è emerso che la Ferrari ha mancato l’obiettivo. Mentre Mercedes e McLaren poi hanno fatto passi avanti con gli aggiornamenti in corso d’anno, la Ferrari non è riuscita a fare altrettanto. Potrebbero Mercedes o Aston Martin essere opzioni per Leclerc? Con soli tre podi in 13 gare, si specula che il pilota sia frustrato dai pochi progressi della Ferrari.

Lui lo ha negato, sostenendo che vuole vincere con la Ferrari, ma Bradley ritiene che potrebbero esserci altre opzioni, come Mercedes se Hamilton si ritira, o Aston Martin se il team di Silverstone lascia andare Lance Stroll. “Non è più un debuttante, è un pilota di Formula Uno abbastanza esperto e ha molta credibilità nel paddock“, ha detto Bradley. “Molte scuderie prenderebbero in seria considerazione Leclerc. E se Hamilton si ritira? Mercedes sicuramente avrebbe una conversazione con lui. E poi Aston Martin con la situazione Stroll. Improvvisamente guardi la coppia Alonso-Leclerc, ed è estremamente eccitante“.

Secondo Bradley, non è tutta colpa della Ferrari

Le frustrazioni del pilota monegasco potrebbero essere ricambiate dalla sua scuderia, dato che il giovane monegasco ha causato diversi incidenti in questa stagione. Va aggiunto lo schianto al Gran Premio d’Olanda quando è uscito di pista in qualifica, mentre il contatto con Oscar Piastri al primo giro della gara ha messo fine ai suoi sforzi per ottenere punti. Bradley ritiene che il pilota dovrebbe prendere esempio dall’atteggiamento “calmo e raccolto” di Carlos Sainz, che è arrivato quinto a Zandvoort. “Ma mentre guardavo le qualifiche con altre persone coinvolte nel motorsport nel fine settimana, ho notato che lui fa molti incidenti“.

“Fa molte sbavature e commette molti errori, non è tutto colpa della Ferrari“, ha detto. “Intendo dire che fa molte cose che sono responsabilità sua“. Quando gli è stato detto che Leclerc sta cercando di guidare la sua Ferrari come se fosse una Red Bull e sta spingendo troppo, Bradley ha risposto: “Ha iniziato a forzare troppo. Se guardi ciò che ha fatto Sainz è stato molto maturo. Molto calmo, raccolto, tutte le decisioni giuste, ed è sicuramente arrivato più in alto di quanto la macchina meritasse di arrivare“. Il pilota spagnolo infatti ha superato Leclerc nella classifica piloti al quinto posto con 102 punti, mentre Charles è sceso al sesto posto con 99 punti.

Elisabetta Bianco