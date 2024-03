Leclerc – Vasseur, visione condivisa sul futuro della “Rossa”

Per Charles Leclerc un aspetto fondamentale del suo rinnovo con la Ferrari é stata la piena condivisione delle idee di Vasseur per il futuro del team

L’ex team principal di Renault e Sauber ha preso le redini della Ferrari nel dicembre del 2022, al termine di una stagione deludente per la “Rossa” sotto la guida di un indolente Mattia Binotto. In questi anni a Maranello, il francese ha apportato dei piccoli e grandi cambiamenti che gli hanno permesso di plasmare la sua visone del team. Ha confermato Enrico Cardile e sostituito Laurent Mekies. Ma i tifosi ricorderanno Vasseur soprattutto per aver strappato Lewis Hamilton all’orbita Mercedes a partire dal 2025, nonché per aver rinnovato “a vita” il contratto di Charles Leclerc, con cui condivide la visione per il futuro.

Una visione condivisa del futuro della Ferrari

Al monegasco è stato chiesto proprio di questi cambiamenti apportati e al rapido inserimento del team principal francese: “La Ferrari con Vasseur è cambiata molto. Quando Fred è arrivato mi aspettavo che ci mettesse un po’ di tempo prima di ambientarsi effettivamente in questa nuova posizione. È una squadra enorme con tanta storia. Ci sono anche cose che vengono fatte esattamente allo stesso modo da 15 – 20 anni. Quando arrivi a quel livello devi capire come lavorano le persone, il popolo italiano, e come lavora proprio la Ferrari. Fred si ambientato rapidamente e ha trasmesso la sua visione al team in maniera chiara”.

Vasseur e il pilota numero 16 hanno condiviso in passato momenti della propria ascesa verso la Formula 1, e questo per Leclerc ha dato un valore aggiunto al loro legame in Ferrari. I due, infatti, godono di un rapporto di lavoro onesto e uno stesso sguardo circa gli anni a venire. “Ho un ottimo rapporto con Fred e siamo molto aperti su come vogliamo lavorare”, ha continuato Leclerc. “Ho una visione condivisa del futuro della squadra con Vasseur. Di questo abbiamo discusso quando volevo rinnovare il contratto. Per quanto sia innamorato della Ferrari, per me era importante rinnovare con una squadra di cui mi fido. E sicuramente è stato così”.

Alice Lomolino